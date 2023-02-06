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В Академгородке Новосибирска сбили пенсионерку на пешеходном переходе

Фото В Академгородке Новосибирска сбили пенсионерку на пешеходном переходе
Фото В Академгородке Новосибирска сбили пенсионерку на пешеходном переходе

Фото: АСТ-54

В Новосибирске в аварии пострадала 67-летняя женщина.

В Академгородке в аварии пострадала 67-летняя женщина. ДТП произошло около 18:00 в понедельник, 6 февраля, сообщили в ГИБДД Новосибирска.

По данным ведомства, водитель 1995 года за рулём Daewoo Nexia ехал по проспекту Академика Лаврентьева.

«Совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, женщина 1956 года рождения. Госпитализирована в лечебное учреждение, характер травм уточняется», — уточнили в Госавтоинспекции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на Винаповском мосту произошло ДТП с участием трёх автомобилей. По данным очевидцев, столкнулись универсал Toyota Caldina, чёрный внедорожник и седан Ford Focus. Информации о пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, ранее четыре человека погибли в ДТП на трассе Кемерово — Новосибирск.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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