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Быстро запустить интернет-проект поможет конструктор сайтов

Фото Быстро запустить интернет-проект поможет конструктор сайтов
Фото Быстро запустить интернет-проект поможет конструктор сайтов

Фото: craftum.com

Чтобы создать собственный сайт или интернет-магазин, нет необходимости долго учиться на программиста и проходить курсы по дизайну. Достаточно воспользоваться готовым IT-продуктом — конструктором для создания шаблонов.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС?

Разработчики https://craftum.com/ предлагают простое решение. Пользователю нужно пройти всего 3 шага:

  • регистрация на сайте;
  • создание сайта;
  • оформление продвижения.

Регистрация пользователю открывает доступ к IT-инструментам. В течении 10 дней он может экспериментировать с ними бесплатно. Пробный период покажет их эффективность и возможности. Клиент сможет выбрать уже готовый подходящий шаблон или собрать собственный, используя готовые блоки.

Сайт, созданный на конструкторе, имеет весь необходимый функционал, в том числе тот, который содействует продвижению и оптимизации ресурса. Простой и понятный интерфейс поможет настроить SEO.

БЫСТРЫЙ ЗАПУСК БИЗНЕС-ПРОЕКТА

Опытные пользователи Интернета знают, что создание сайта с нуля занимает много времени. Это сложные этапы, где нужно договориться с разработчиком о том, какими должны быть шаблоны сайтов, провести много работы по коррекции и т. д. Поэтому такой вариант для быстрого запуска бизнес-проекта не подойдет. А успех бизнеса часто зависит от скорости реагирования на рыночную ситуацию.

Поэтому наиболее подходящим вариантом является готовое решение. Здесь можно самостоятельно подобрать необходимый шаблон с понятным и удобным интерфейсом и в течении нескольких дней наполнить ресурс контентом для быстрого запуска.

ЧТО НЕОБХОДИМО ВЛАДЕЛЬЦУ САЙТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Понятная административная панель исключает такие трудности для простого пользователя, как заполнение метатегов. В административной панели есть свои поля для них, поэтому владельцу ресурса достаточно добавить ключевые фразы и описание, чтобы поисковые роботы могли индексировать сайт и быстро его находить по определенным запросам.

Важно также составить уникальный тестовой контент. Это может быть описание товаров или услуг, а также обычные статьи с использованием ключевых запросов для улучшения SEO. Специалисты рекомендуют провести рекламную кампанию, которая посодействует быстрому развитию бизнес-проекта. Для этого можно использовать площадки социальных сетей, а также их маркетинговые инструменты, которые можно настроить таким образом, чтобы в интернет-магазин приходили потенциальные покупатели, которых интересует представленная продукция.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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