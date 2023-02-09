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Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске

Фото Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске
Фото Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске

Фото: Экспоцентр

Международный форум-выставка «Сибирская строительная неделя» приглашает представителей отрасли в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 14 по 17 февраля.

Выставка для производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов и оборудования, руководителей строительных компаний, представителей оптовых и розничных торговых сетей, архитекторов, дизайнеров, компаний и самозанятых в сфере ремонта и отделки.

Фото Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске 2

На площади свыше 14 000 кв.м. будут представлены материалы, оборудование, инструменты, инженерные системы и техника для промышленного, инфраструктурного, гражданского строительства и городских улучшений.

Фото Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске 3

В работе форума-выставки примут участие более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Республики Беларусь, Средней Азии.

Фото Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске 4

Впервые на выставке тематический раздел «Электроснабжение и освещение» будет представлен в широком формате. Крупнейший российский дистрибьютор электротехнической продукции, генеральный тематический партнер выставки компания «Русский Свет», соберет всех лидеров отрасли.

Фото Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске 5

Партнер выставки — группа «Эталон» — крупнейшая компания-девелопер в России.

Фото Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске 6

Свыше сотни экспертов примут участие в деловой программе Сибирской строительной недели. В числе главных событий — форум «Стратегии ускорения темпов строительства в РФ».

Фото Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске 7

В рамках выставки состоятся:

- Форум мастеров, где практикующие специалисты в сфере строительных и отделочных работ поделятся кейсами, проведут уникальные мастер-классы.

- Kreacollab — бизнес-конференция дизайнеров, где будет представлен практический опыт ведущих дизайн-экспертов Сибири, России и стран СНГ.

- Лекторий — площадка презентаций новых технологий и инноваций, цифровых продуктов, налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом.

Фото Форум-выставка «Сибирская строительная неделя» пройдёт в Новосибирске 8

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Ознакомиться с полной программой и получить билет посетителя вы можете на sbweek.ru

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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