Love is: россияне смогут выиграть смартфоны за покупки продуктов

Фото: «Пятёрочка»

В торговой сети «Пятёрочка» пройдёт акция «Выгодно-подарочный период» в честь Дня всех влюблённых, 23 февраля и 8 марта. Разыгрывается более 3 000 призов — подарочные карты, цифровая и бытовая техника.

Акция проходит до 20 марта 2023 года. Клиенты, совершившие покупку на сумму от 450 рублей, в одном чеке получат электронную открытку в стиле популярной серии Love is. Покупателям из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петеребурга и Лениградской области для участия нужно потратить от 600 рублей. Открытками можно делиться с друзьями через мессенджеры или просто собирать коллекцию из 10 эксклюзивных карточек Love Is, которые стали для многих поколений неизменными спутниками предстоящих праздников и символом настоящих и светлых чувств. Гости сети, собравшие всю коллекцию открыток, станут участниками розыгрыша Smart-телевизора.

Подарочные сертификаты в магазины торговой сети номиналом 4 000 рублей, сертификаты в СПА, салон красоты или отдых в загородном отеле — всё это могут выиграть участники акции. Нужно лишь зарегистрировать свой чек на сумму от 450 или от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru. После регистрации, в личном кабинете станет доступен статус розыгрыша. А среди пользователей сервиса экспресс-доставки в рамках акции еженедельно будет разыгрываться смартфон.

При наличии в чеке от 450 рублей (в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 600 рублей) партнёрских товаров покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше ценных призов. Победители выиграют планшеты, умные часы, набор для укладки волос, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой и многое другое.

Также магазин даёт всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями смартфонов 14 поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрировать и загрузить чек в личном кабинете на сайте акции. В результате розыгрыша одна пара друзей получит новые смартфоны — каждый по одному гаджету.

Подробную информацию об акции можно узнать на сайте.