«Твои глаза»: певица Света поздравит новосибирцев с 23 февраля

Фото: Света

24 февраля в баре «Руки вверх!» выступит любимый кумир дискотек девяностых певица Света.

Света — частая участница фестиваля «Супердискотека 90-х» , где вместе с группами «Руки вверх», «Краски», «Пропаганда», «Вирус» и другими кумирами публики зажигает зал. В самый мужской праздник года Света раскачает бар Сергея Жукова и подарит новосибирцам «А может да, а может нет», «Хватит довольно и другие песни.

До и после концерта зрители смогут оторваться на дискотеке девяностых с ведущим и интерактивом. Кроме того, на вечеринке пройдёт розыгрыш ностальгических предметов нашего детства.

Сбор гостей в 18:00, а начало концерта в 22:00. Организаторы советуют прийти пораньше, чтобы успеть сделать заказы и занять лучшие места. Во время концерта обслуживание будет ограничено. Забронировать столик можно только при 100% предоплате. Места за столами депозитные — в них входят меню бара и кухня. Дымные коктейли не входят в депозит.

В стоимость столиков входные билеты не включены. Их можно купить по адресу Красный проспект, 37 без комиссии и сервисного сбора.