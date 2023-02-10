Инвестируйте накопления под 7,2% годовых

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Банк «Левобережный» предлагает сохранить сбережения от инфляции и получать пассивный доход по гарантированной ставке.

Если у вас есть сбережения от 30 тысяч рублей, то вы можете открыть вклад «Капиталъ» на новых выгодных условиях. Проценты по нему выплачиваются раз в полгода, их можно периодически снимать либо копить. Доход зависит от срока нахождения средств на вкладе: до полугода — 7,2% годовых, от полугода до 1 года — 7% годовых, от 1 до 1,5 лет — 7% годовых, от 1,5 до 2 лет — 7,2% годовых.

На сайте банка можно посчитать свой потенциальный доход. Просто укажите сумму, которую вы планируете внести, и калькулятор покажет, сколько денег вы получите в конце срока вклада.

Вклад открывается на 2 года, при этом в случае непредвиденных обстоятельств его можно закрыть досрочно без потери выплаченных процентов. Опция пополнения не предусмотрена.

При наличии счета в Банке «Левобережный» открыть вклад «Капиталъ» можно дистанционно – через интернет-банк или мобильное приложение BL-Online. Если у вас еще нет счета, вы можете внести деньги на вклад наличными в любом офисе банка. Адреса и режим работы указаны на сайте.

Банк «Левобережный» является участником государственной системы обязательного страхования вкладов. Каждый вклад застрахован на 1,4 миллиона рублей, поэтому клиенты могут быть спокойны за свои сбережения.

Чтобы получить консультацию, оставьте заявку на сайте или позвоните в единую справочную службу: 8-800-3333-555.

Максимальная сумма вклада не ограничена. Срок – 730 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются, проценты за период от даты открытия/последней выплаты процентов до даты расторжения выплачиваются по ставке 0,01% годовых. При открытии вклада наличие банковского счета/пакета услуг (для перечисления процентов и суммы вклада) обязательно.

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