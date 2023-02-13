Под Новосибирском спасают брошенного хаски с пробитой головой

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В Новосибирской области хозяин бросил раненую собаку.

Брошенного пса породы хаски с проломленной головой нашли в посёлке Двуречье в Новосибирской области. Об этом сообщили волонтёры в телеграм-канале «Помощь ездовым собакам».

«Парень брошен владельцем, владелец уехал- его отпустили.. кто то говорит голову проломили, кто — то, что стреляли.. ему нужно в клинику! Оставлять его такого на улице нельзя», — рассказали в группе.

Активисты собирают деньги на лечение животного.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Октябрьский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 61-летнюю местную жительницу, которая содержала десятки собак в не отапливаемом помещении. В изоляторе женщина будет находится до 8 апреля. В феврале жители Днепровской улицы в Новосибирске пожаловались на большую свору собак. По их словам, женщина развела 50 собак и выпускает их на самовыгул.