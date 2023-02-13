Стартовали продажи апартаментов и пентхаусов в комплексе Freedom с концепцией «всё включено»

Фото: ГК One Company

Первый в Сибири проект с комьюнити-молом будет создан по принципу «все включено»: идея в том, чтобы жить, работать и отдыхать в одном месте. На набережной появятся термы, улица ресторанов, фитнес, торговый центр, пентхаусы и апартаменты. Цены на студии и коммерческие помещения в новом комплексе начинаются от 3,7 миллионов рублей.

Проект мультифункционального центра общей площадью 160 тыс. квадратных метров получил название «Freedom». Он станет первым подобным проектом за Уралом — аналогичные центры есть в столице (Москва-Сити) и Санкт-Петербурге (Лахта-центр).

Когда строительство будет завершено, рядом с набережной, в 300 метрах от Речного вокзала появится современный комплекс, где есть все для отдыха, жизни и работы – современные апартаменты, двухуровневые пентхаусы,улица баров и ресторанов, фитнес-центр, термальный комплекс с бассейнами и СПА, торговый центр, бьюти кластер, бизнес-центр и большой подземный паркинг.

Резидентам будут доступны привилегии концепции “все включено” лишь по одному нажатию кнопки лифта. Теперь чтобы следовать привычному образу жизни, не нужно покидать территорию комплекса или даже одно здание, и можно забыть о пробках. Вся инфраструктура будет сосредоточена в одном месте.

Проект будет реализован двумя очередями. На первом этапе уже в следующем году будет построено 18-этажное здание с комьюнити-моллом и апартаментами. Вторая очередь будет сдана в 2026 году и состоять из четырех 25-этажных зданий, все здания комплекса будут объединены общим стилобатом.

Проект многообразен в вариациях недвижимости: уже сейчас можно выбрать помещения под торговые площадки и офисы-трансформеры, в которых легко изменять площадь под нужную цель бизнеса. Кроме того, здесь можно выбрать апартаменты для краткосрочной аренды с готовым ремонтом и мебелью, сдавать их и получать ежемесячный доход.

Freedom станет одним из самых масштабных проектов десятилетия на рынке недвижимости города. Полное финансирование обеспечивает ПАО Сбербанк.

Резиденты Freedom получают больше чем просто студию или пентхаус, они становятся свободными от суеты и пробок — в самом центре деловой, культурной и событийной жизни города.

На первом уровне с выходом на Михайловскую набережную появится улица ресторанов, кафе, винных бутиков и баров. По задумке создателей проекта, здесь должен будет сформироваться самый большой в Новосибирске гастрокорт.

Комплекс станет частью Михайловской набережной. Вместо обычного двора у вас будет целый благоустроенный парк, где вы сможете гулять, встречаться с друзьями на пробежках и провожать закаты над рекой.

«Идея комплекса — все необходимое для жителя мегаполиса, который ценит свое время, в одном месте. Все, что нужно для жизни, работы и отдыха резидентам комплекса по одному нажатию кнопки лифта. Это именно та философия, которую мы вкладывали в этот наш проект в Новосибирске», — отмечает Вячеслав Мельников.

На недвижимость в новом комплексе на старте продаж застройщик предлагает самые выгодные условия: цены начинаются от 3,7 млн р., ипотечные программы от 3,06%.

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Застройщик: ООО СЗ «Эталон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляют ПАО «Банк «Санкт-Петербург»», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк», Банк ГПБ (АО). Рассрочку предоставляет ООО СЗ «Эталон».

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