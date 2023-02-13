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В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори

Фото В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори
Фото В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Четыре очага кори находятся в Калининском районе Новосибирска.

В Калининском районе Новосибирска выявили четыре очага распространения кори. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале района «Калининка онлайн».

Подтверждённые случаи кори находятся по адресам:

  1. ул. Макаренко, 19
  2. ул. Тюленина, 26/2
  3. ул. Родники, 3
  4. ул. Гребенщикова, 5/1

По каждому из указанных адресов находятся многоэтажные жилые дома.

В районной администрации напомнили, что корь сопровождается повышением температуры до 40°C, насморком, кашлем, покраснением глаз со слезотечением, общей слабостью и характеризуется появлением мелких белесоватых пятнышек на слизистой оболочке щек.

Напомним, ранее инфекционист из Новосибирска Фаст объяснила необходимость вакцинации от кори.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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