В Новосибирске назвали точные адреса очагов кори

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Четыре очага кори находятся в Калининском районе Новосибирска.
В Калининском районе Новосибирска выявили четыре очага распространения кори. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале района «Калининка онлайн».
Подтверждённые случаи кори находятся по адресам:
По каждому из указанных адресов находятся многоэтажные жилые дома.
В районной администрации напомнили, что корь сопровождается повышением температуры до 40°C, насморком, кашлем, покраснением глаз со слезотечением, общей слабостью и характеризуется появлением мелких белесоватых пятнышек на слизистой оболочке щек.
Напомним, ранее инфекционист из Новосибирска Фаст объяснила необходимость вакцинации от кори.
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