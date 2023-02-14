DMC MORFEY отыграет концерт в Новосибирске

Фото: DMC MORFEY

18 февраля в баре Сергея Жукова «Руки вверх!» пройдёт концерт мэш-ап диджея и резидента феодальной сети NEBAR и «Руки вверх!» баров DMC MORFEY.

Каждое выступление DMC MORFEY превращается в клубное шоу европейского уровня. Его главная фишка — постоянный контакт с залом и стопроцентные хиты от девяностых до наших дней. Уникальная техника игры (speed mix, scratch, tone play), а также безудержная и взрывная энергетика покоряют танцполы со скоростью света.

Артист побывал в почти сотне клубных площадок России и стран СНГ — от маленьких баров до огромных клубов и open air’ов. Его знают и любят на расстоянии 7500 км — от Минска до Южно-Сахалинска, а в гастрольном графике DMC MORFEY прошлых лет — выступления в Китае, Греции и ряде стран Евросоюза.

На вечеринке гости смогут по-настоящему погрузиться в атмосферу девяностых годов: надеть любимый наряд из прошлого, позажигать под любимые треки и сделать фото на тематической фотозоне «90-е снова в тренде».

День рождения — отличный повод повеселиться вместе с DMC MORFEY. Приглашай друзей, коллег и однокурсников на самую яркую вечеринку этой зимы. Все именинники получат скидку 20% на любой алкоголь бара при предъявлении паспорта.

Сбор гостей в 18:00 по адресу ул. Красный проспект, 37. Программа начнётся в 21:00. Забронировать столик можно уже сейчас.