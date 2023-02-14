Сретение Господне 15 февраля 2023: назван главный грех для верующих в этот день

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Не отстоял церковную службу на Сретение – готовься к большим бедам, уверяют православные священники. Но это не единственных грех праздничного дня, который может обернуться проблемами.

Сороковой день от Рождества Христова или Сретение (переводе с церковнославянского — встреча) – это непереходящий праздник, в Русской Православной Церкви он отмечается 15 февраля.

Смысл праздника

День Сретения — точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы. Древний мир и христианство. Возможной стала такая встреча благодаря богомладенцу Исусу (появился на свет в результате непорочного зачатия), которого родители Мария и Иосиф из Вифлеема принесли в Храм, согласно древней традиции (мальчиков несли в церковь на 40-й от рождения, девочек – на 80-ый), пояснил Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского при МГИМО, клирик собора иконы Казанской Божией Матери на Красной площади.

После обряда посвящения Богу к святому семейству подошёл старец и праведник Семион, который ждал эту встречу 300 лет (по преданию, во время перевода книги пророка Исая он увидел строки о младенце, рождённом девственницей и усомнился в этом факте, но Ангел, явившийся ему, предрёк, что Симеон не умрет, пока лично не убедится, что пророчество истинно, потому старец прожил долгих три сотни лет).

Во время долгожданной встречи с богомладенцем, Симеон изрёк пророчество о непростом будущем маленького Исуса, его гибели и его Воскрешении. Эти слова подтвердила и другая уважаемая провидица по имени Анна, находившаяся в тот момент в Храме.

В народе всё проще!

В народе церковные и языческие традиции Сретения перемешались. Крестьяне этот день отмечали, как встречу весны с зимой: «На Сретение зима с весною встретилась», «в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила», гласят поговорки. Потому последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли Сретенскими.

Сретенские грехи

15 февраля православным христианам категорически запрещено пропускать праздничную храмовую службу. Все верующие должны в этот день зайти в храм, прочесть молитву и зажечь свечку, предупредил архимандрит Серафим (Тяпочкин). Если же нет возможности отстоять всю службу, то можно просто зайти в церковь и приобрести свечки, одну из которых нужно обязательно зажечь, придя домой, а затем дать ей прогореть до конца.

Также запрещено на Сретение тяжело трудиться и предаваться грусти и унынию. Но самый строгий запрет касается конфликтов – 15 февраля ни в коем случае нельзя оскорблять других людей, так как весь негатив вернется сторицей, притом, в тройном размере и в течение всего грозит года большими неприятностями, как в личной жизни, так и в деловой сфере.