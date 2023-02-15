Банк Уралсиб в Новосибирске провёл волонтерскую акцию по сбору помощи животным

Фото: Банк Уралсиб

14 февраля Банк Уралсиб в Новосибирске во второй раз провел волонтерскую акцию по сбору кормов, медикаментов и ветоши для Базы реабилитации животных в пос. Кольцово Новосибирской области. Впервые акция была организована более года назад.

На данный момент в приюте содержатся более 40 собак, все стерилизованы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Особое внимание уделяется животным-инвалидам, нуждающимся в специальном уходе и внимании. Для содержания и медицинского обслуживания животных каждый день требуется не только корм, но и медикаменты и средства гигиены. Сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске в течение двух недель собирали для питомцев все необходимое и 14 февраля вся помощь была передана в приют.

«Мы во второй раз проводим волонтерскую акцию по сбору кормов, медикаментов и ветоши для животных Базы реабилитации в поселке Кольцово. Многие из наших сотрудников там уже побывали и знают, что необходимо для содержания и лечения питомцев. Отрадно и то, что в наших рядах появились новые волонтеры, которые приняли активное участие в акции», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Новосибирский филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является членом регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области.