«Движок Авто»: выбор сибирских автомобилистов

Фото: «Движок авто»

Севший аккумулятор, замёрзшие двери, неисправности в системе зажигания, проблемы со стартером, системой отопления и топливной системой — всё это не даёт расслабиться автомобилистам в сибирские морозы. Быстро реанимировать машину поможет автосервис магазина автозапчастей «Движок Авто» на Немировича Данченко.

«Движок Авто» более десяти лет работает на рынке автозапчастей, из них пять лет — в Новосибирске, обеспечивая регулярные поставки новых комплектующих. Работа без посредников позволяет компании сдерживать стоимость запчастей. Собственные ресурсы в Японии, Корее, ОАЭ гарантируют подлинность и высокое качество деталей.

Теперь в «Движок Авто» можно не просто купить нужную деталь, но и установить её, не отходя от кассы. Замена ДВС и КПП, капитальный ремонт двигателей, сложные слесарные работы, техническое обслуживание (замена фильтров, свечей, ГРМ, масел и других техжидкостей), диагностика и ремонт подвески — все эти услуги предоставляет автосервис «Движок Авто».

Специалисты компании работают с любыми иномарками. В магазине можно найти запчасти на автомобили брендов Toyota, Nissan, Honda, Subaru, BMW, Mitsubishi, Hyundai, Audi, Kia и другие. Отечественные модели в «Движок Авто» не обслуживаются.

На складах «Движок Авто» находится более десяти тысяч наименований товаров. В наличии всегда есть контрактные ДВС, АКПП, МКПП (бензиновые и дизельные), а также стартеры, генераторы, турбины, детали подвески и кузовные автозапчасти из Японии, Кореи и Европы.

Компания предлагает клиентам расширенный пакет гарантий — один месяц без ограничения по пробегу на ДВС и КПП. Если заменённая деталь в процессе эксплуатации окажется неисправной, то расходы по её замене возьмёт на себя. Помимо этого, «Движок Авто» доставляет товары в любую точку России и СНГ, гарантируя при этом качество и возврат при необходимости. Оплатить товары и услуги компании «Движок Авто» можно любыми, удобными для покупателей способами. Отправка производится в течение 24 часов.

«Движок Авто»

г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 120

+7 (951) 383-00-33

+7 (951) 383-00-99

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