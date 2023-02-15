«Есть пять минут, чтобы затянуть клиента»: стриптизерша из Новосибирска показала закулисье приватных комнат

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Двадцать тысяч рублей за ночь – легко, но не просто зарабатывают новосибирские танцовщицы в стрип-клубах.

Убойный аргумент

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Высокий заработок танцовщиц стриптизклубов манит молодых девушек, как огонь мотыльков. По признанию 24-летней сибирячки Карины Манящей (творческий псевдоним), «когда живешь в общаге с тараканами, разделяя с ними не только квадратные метры, но и продукты, хочется только свалить отсюда и как можно быстрее. В тот момент ты готов на все, лишь бы заработать на лучшие условия проживания».

Самым доступным способом быстрого и немаленького заработка, особенно для студенток, являются ночные клубы с танцами на пилоне. Однако, на поверку такие деньги оказываются тяжёлыми.

Придётся попотеть и держать рот на замке

Стереотип, сложившийся в обществе относительно танцев на шесте, гласит, что это просто и легко. Буквально за одну смену таких танцев боли в мышцах и суставах одолевают даже самых подготовленных девушек.

Удержаться на шесте – отдельный вид мастерства. Вращение без точки опоры – ещё и крайне опасное и травматичное занятие. Волшебное вращение отрабатывается месяцами, а то и годами, призналась Карина в беседе с редакцией Сиб.фм.

Ещё одним рабочим навыком придётся овладеть танцовщице – это умение промолчать в нужный момент, но поддержать приватную беседу с клиентом (жёсткими табу являются темы семьи и работы гостей стрип-клуба).

Высокий гонорар только за приват!

В среднем за месяц стрип-танцовщицы Новосибирска зарабатывают сотню тысяч рублей. Основной заработок складывается из количества приватных танцев. Их заинтересованный клиент заказывает в отдельных комнатах. Длится приват ровно пять минут или три песни, так принято считать время в ночных танцах. Продлить дорогое индивидуальное удовольствие вполне возможно (по истечении пяти минут администратор обязательно уточнит у клиента его дальнейшие пожелания).

За одну смену на приватах можно поднят до 20 000 рублей, уверяет Карина. Но есть несколько оговорок: никакого тесного контакта с клиентом (подсаживаться близко можно, но не навязываться), поцелуи и прикосновения, также как и интим запрещены (вплоть до увольнения). При этом, если сама девушка не против, то поглаживания позволительны.