Новикомбанк запускает акцию с начислением двойных баллов по программе «Бонусы»

Фото: Новикомбанк

Новикомбанк, в год своего 30-летия, проводит первую акцию для клиентов. Участникам программы «Бонусы» будут начислены дополнительные бонусные баллы за покупки в феврале и марте.

В период с 15 февраля по 31 марта 2023 года Новикомбанк начисляет повышенные бонусы для клиентов-держателей карт банка. Максимальный размер вознаграждения за покупки составит 30 000 бонусных баллов.

По условиям акции, в определенные дни банк будет удваивать бонусные баллы за покупки по карте: в период с 20 по 26 февраля — в честь Дня защитника отечества; с 3 по 10 марта повышенные начисления будут приурочены к Международному женскому дню.

Дополнительные бонусные баллы будут зачислены за первую покупку на сумму от 2000 рублей и более, совершенную в период проведения Акции (если ранее по карте не совершались операции на сумму более 2000 рублей). Эти бонусы не суммируются с дополнительными бонусными баллами в праздничные периоды, если первая покупка на сумму от 2 тысяч рублей была совершена в праздничные периоды.

«В юбилейный для Новикомбанка год мы запланировали много интересных акций для наших клиентов. Перваяакция приурочена к традиционным гендерным праздникам. Мы хотим создать хорошее настроение держателям наших карт за счет возможности получить дополнительные бонусы, которые можно в дальнейшем обменять на товары, подарочные сертификаты и даже на оплату путешествий», — отметил директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Программа «Бонусы» Новикомбанка позволяет клиентам получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами банка. Накопленные баллы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов-партнеров и путешествия на сайте программы лояльности, оплатив ими 100% стоимости покупки, 1 бонус = 1 рубль. При подключении Программы лояльности «Бонусы» клиенты получают приветственные бонусы.