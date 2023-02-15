Нумеролог Джули По: Острые периоды СВО и вероятность третьей мировой войны

Фото: alvasar

Мировую общественность захлестнула волна информационного шума относительно вероятности Мировой войны. В такие сложные времена нам очень хочется заглянуть в будущее и узнать: Что же ждёт нашу страну и мир в 2023 году? За ответом на этот вопрос мы обратились к политическому эксперту, ведущему нумерологу России, прогносту – Джули По.

Совершенно точно можно сказать одно – 2023 год станет завершающим для СВО. Спецоперация либо принесёт победу и заключение мирного соглашения, либо трансформируется в полномасштабную операцию, в которой примут участие Белоруссия, Польша и боевые группы НАТО. Год крайне неспокойный: по всей планете очагами будут вспыхивать краткосрочные военные сопротивления между странами, а к концу года существует риск их объединения. Если задачи СВО не будут достигнуты к 7 октября 2023 года, то возникнет большая вероятность перехода в стадию подготовки к началу Третьей мировой войны.

Разберём события, которые нам предсказывают числа, и выделим несколько важных периодов:

4 февраля 2023 года – 21 марта 2023 года. Стягивание мощного вооружения странами Европы. Сильные бои по принципу «Стенка на стенку». Возникновение предпосылок для вступления в конфликт третьих лиц;

21 марта 2023 года – 3 апреля 2023 года. Небольшой период затишья, стягивание оружия массового поражения к линии боёв;

3 апреля 2023 года – 28 августа 2023 года. Значительные боевые действия. Включение Польши, Белоруссии, боевых групп стран НАТО, применение «отравляющего» оружия, атака на Крым и прифронтовые территории по границам России до 04 октября 2022 года;

28 августа 2023 года – 7 октября 2023 года. Благоприятный период для завершения СВО и заключения мирного соглашения.

Если рассматривать более подробно, по месяцам, то можно отметить следующее:

Февраль 2023 года. Сравнительное затишье на всех фронтах, без каких-либо крупных наступлений.

Март 2023 года. Окончательный разрыв отношений со странами Запада и Европы. Наступление, сопротивление на фронте «Стенка на стенку». Крупные потери.

Апрель 2023 года. Использование технических резервов, в том числе большого количества личного состава. Риски от применения «отравляющего» оружия. Крайне высок риск включения в конфликт других стран.

Май 2023 года. Риск крупной бомбардировки Крыма и территории России по границам 2021 года. Польша может начать самостоятельную операцию, которая в будущем приведёт к потере Украиной своих западных и центральных территорий.

Июнь 2023 года. Возможно подключение к сопротивлению Белоруссии и других стран-союзников России. Получение и изготовление нового оружия.

Июль 2023 года. Возможен крупный набор резервистов и добровольцев в Вооруженные силы РФ.

Август 2023 года. Главное сражение, итогами которого может стать заключение мирного соглашения и завершение СВО.

Сентябрь 2023 года. Идеальный период для согласования условий завершения СВО.

Тяжело оценивать результаты событий, которые еще не произошли. Но сегодня, как и 24 февраля 2022 года, стоит всё та же задача: предотвратить начало Третьей мировой войны на условиях России, а не стран Запада. В любом случае, совершенно очевидно, что Мир не вернётся к прежним правоотношениям. Всё пришло в движение, и рано или поздно сформирует Новый Мировой порядок.

Больше прогнозов Вы сможете найти на YouTube канале «Нумеролог Джули По» и на сайте Международной академии Нумерологии «Альвасар».

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ИП Леонова Юлия Владимировна

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