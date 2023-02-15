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«Ростелеком» напомнил новосибирцам правила кибербезопасности

Фото «Ростелеком» напомнил новосибирцам правила кибербезопасности
Фото «Ростелеком» напомнил новосибирцам правила кибербезопасности

Фото: «Ростелеком»

В Новосибирске «Ростелеком» провел мероприятия, приуроченные к Международному дню безопасного интернета. Провайдер в числе девяти крупных российских компаний входит в Альянс по защите детей в цифровой среде.

На площадке Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) СО РАН «Ростелеком» провел специальный раунд по кибербезопасности в рамках научного квиза на общую эрудицию. Студенты и преподаватели вузов и колледжей города ответили на вопросы о правилах поведения в Сети, разработанные компанией.

В квизе участвовало 13 команд. Победу одержали студенты Сибирского государственного университета путей сообщения: они уверенно держались всю игру и набрали наибольшее число баллов. Второе место заняла команда Сибирского государственного университета водного транспорта, третье – команда преподавателей Новоколледжа. Победители получили книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» и памятные призы от «Ростелекома».

Фото «Ростелеком» напомнил новосибирцам правила кибербезопасности 2

«Цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и соблюдение правил безопасности в сети не менее важно, чем в реальности. Именно поэтому «Ростелеком», как социально ответственная компания, уделяет значительное внимание повышению цифровой грамотности как взрослых, так и детей», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

На других площадках библиотеки компания организовала розыгрыши призов среди школьников. За знания по кибербезопасности ребята получили бесплатную подписку на сервис «Ростелеком Лицей». В фонды библиотек образовательных учреждений провайдер передал книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».

Фото «Ростелеком» напомнил новосибирцам правила кибербезопасности 3

«Книга о кибербезопасности от "Ростелекома", переданная нами в школьные библиотеки самых активных участников программы празднования Дня российской науки, — для отложенного эффекта. Она помогает разобраться в этике передовых технических решений, учит сохранять свою идентичность, рассказывает, как противостоять натиску преступников, использующих передовое знание в противозаконных целях», — отметил заместитель директора ГПНТБ СО РАН по связям с общественностью Антон Веселов.

К Международному дню безопасного интернета в Новосибирске «Ростелеком» реализовал специальный проект для пользователей социальных сетей. Компания изложила основные тезисы книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» в виде изображений, которые в течение недели ежедневно публиковались в популярных группах во Вконтакте, Одноклассниках и Телеграме. Ознакомиться с иллюстрациями можно здесь.

Также «Ростелеком» подготовил специальный онлайн-курс для родителей «Как защитить ребенка от рисков в интернете?» (18+). На сайте компании можно ознакомиться с записями просветительских вебинаров по теме «Киберриски в детской среде».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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