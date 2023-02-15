В Новосибирске 16-летний подросток Артем Юргин не вернулся из школы

Фото предоставлено: поисковый отряд "ДоброСпас-Новосибирск" / https://vk.com/

В Заельцовском районе Новосибирска ищут 16-летнего Артема Юргина, который вчера не вернулся домой после школы.

Вчера в Новосибирске пропал 16-летний житель Заельцовского района Артем Юргин. К поискам мальчика сразу же подключились добровольцы поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".

Известно, что после окончания занятий Артем взял свой рюкзак, вышел из школы и направился к дому, в сторону улицы Галащука в Зальцовском районе Новосибирска. Больше его никто не видел. Его одноклассникам также ничего неизвестно о местонахождении Артема.

Отмечается, что мальчик прежде никогда не пропадал и проблем в школе у него не было.

Приметы Артема Юргина: рост 177 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза, обычное телосложение. Артем был одет в чёрный пуховик, чёрные штаны, белые кроссовки, белую шапку. При нем был черный рюкзак со школьными принадлежностями.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефону: 8-953-887-17-77.

Напомним, в начале января ранее 15-летний подросток под Новосибирском угнал автомобиль Toyota у своего отца. Позже выяснилось, что мальчик взял ключи от машины, пока отец спал, чтобы покататься. Также в Новосибирске уже две недели ищут 17-летнего Руслана Епанчинцева. Он не выходит на связь с родителями с 31 января.