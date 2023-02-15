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общество

В Новосибирске с новым мусорным оператором заключили контракт на 1,1 млрд рублей

Фото В Новосибирске с новым мусорным оператором заключили контракт на 1,1 млрд рублей
Фото В Новосибирске с новым мусорным оператором заключили контракт на 1,1 млрд рублей

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Названа сумма контракта, заключённого с новым регоператором в Новосибирской области.

Сумма контракта с новым региональным оператором по вывозу отходов в Новосибирской области составляет 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Действующий оператор в Новосибирске с середины февраля — МУП «Спецавтохозяйство».

В Новосибирской области компания "Экология Новосибирск" лишена статуса регионального оператора с 11 февраля. Эти функции будет выполнять МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на приказ Министерства ЖКХ.

Как уточнили в МинЖКХ, МУП САХ стал региональным оператором временно. При этом для потребителей услуг условия обслуживания и тарифы не изменятся. Вопрос о лишении «Экологии Новосибирск» статуса регионального оператора обсуждался с начала февраля после ряда проблем с вывозом мусора.

Напомним, в марте жителям Новосибирской области придется заплатить за вывоз мусора по двум квитанциям.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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