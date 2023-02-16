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«ХозСити»: обнови дом с выгодой

Фото «ХозСити»: обнови дом с выгодой
Фото «ХозСити»: обнови дом с выгодой

Фото Густаво Зырьянова

Начало весны — лучшее время для перемен. Так хочется порадовать себя и своих близких в эти дни приятными и полезными подарками, обновить дом и подготовиться к дачному сезону. Сделать это с выгодой могут покупатели магазинов «ХозСити».

Сеть «ХозСити» появилась более 27 лет назад — всё началось с небольшого магазинчика в Томске. За эти годы компания доросла до 19 современных супермаркетов, работающих в трёх сибирских городах. В декабре 2022 года в Новосибирске открылся новый четвёртый магазин «ХозCити» по адресу ул. Немировича-Данченко, 142, ТЦ «Горский», цокольный этаж.

Фото «ХозСити»: обнови дом с выгодой 2

Первые покупатели магазина оценили богатый выбор товаров для дома и подарков. Они получили дисконтную карту и возможность сэкономить при первой покупке 30%.

Фото «ХозСити»: обнови дом с выгодой 3

В ближайшее время в сети магазинов пройдут и другие акции со скидкой 30%: «Удобрения и средства защиты растений», «23 февраля», «Масленица», «Домашний текстиль» и «8 марта». Скидка 30% предоставляется от первой цены на ценнике и не распространяется на акционные товары, заказы в интернет-магазине, товары под заказ и подарочные карты.

Фото «ХозСити»: обнови дом с выгодой 4

Дисконтная карта «ХозСити» даёт возможность покупать в магазине товары со скидками каждый день. Пенсионеры при предъявлении пенсионного могут получить её бесплатно.

Фото «ХозСити»: обнови дом с выгодой 5

Выбрать и заказать товары можно на сайте хозсити.рф. Более пяти лет покупатели оформляют заказы онлайн и получают их в одном из магазинов самовывозом. Доставка доступна во все регионы России. За покупки в интернет-магазине начисляются бонусы, которые дают скидку при оплате следующих заказов.

Фото «ХозСити»: обнови дом с выгодой 6

В Новосибирске магазины «ХозСити» работают по адресам:

  • ТЦ «Горский»: ул. Немировича-Данченко, 142
  • Центральный рынок, павильон «Купеческий двор»: ул. Мичурина, 12/1
  • ТЦ «Плехановский»: ул. Кропоткина, 130/5
  • ТЦ «Лимон»: ул. Пермская, 27

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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