«ХозСити»: обнови дом с выгодой

Фото Густаво Зырьянова

Начало весны — лучшее время для перемен. Так хочется порадовать себя и своих близких в эти дни приятными и полезными подарками, обновить дом и подготовиться к дачному сезону. Сделать это с выгодой могут покупатели магазинов «ХозСити».

Сеть «ХозСити» появилась более 27 лет назад — всё началось с небольшого магазинчика в Томске. За эти годы компания доросла до 19 современных супермаркетов, работающих в трёх сибирских городах. В декабре 2022 года в Новосибирске открылся новый четвёртый магазин «ХозCити» по адресу ул. Немировича-Данченко, 142, ТЦ «Горский», цокольный этаж.

Первые покупатели магазина оценили богатый выбор товаров для дома и подарков. Они получили дисконтную карту и возможность сэкономить при первой покупке 30%.

В ближайшее время в сети магазинов пройдут и другие акции со скидкой 30%: «Удобрения и средства защиты растений», «23 февраля», «Масленица», «Домашний текстиль» и «8 марта». Скидка 30% предоставляется от первой цены на ценнике и не распространяется на акционные товары, заказы в интернет-магазине, товары под заказ и подарочные карты.

Дисконтная карта «ХозСити» даёт возможность покупать в магазине товары со скидками каждый день. Пенсионеры при предъявлении пенсионного могут получить её бесплатно.

Выбрать и заказать товары можно на сайте хозсити.рф. Более пяти лет покупатели оформляют заказы онлайн и получают их в одном из магазинов самовывозом. Доставка доступна во все регионы России. За покупки в интернет-магазине начисляются бонусы, которые дают скидку при оплате следующих заказов.

В Новосибирске магазины «ХозСити» работают по адресам: