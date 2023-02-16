Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

бизнес
На правах рекламы реклама

Новикомбанк наращивает поддержку малого и среднего бизнеса

Фото Новикомбанк наращивает поддержку малого и среднего бизнеса
Фото Новикомбанк наращивает поддержку малого и среднего бизнеса

Фото: pixabay.com

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, по итогам 2022 года увеличил объем кредитования и гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ).

Ключевые факторы роста – расширение линейки кредитных продуктов банка и индивидуальная работа с предприятиями, в результате которой клиенты получили наиболее выгодные условия обслуживания.

По итогам 2022 года кредитный портфель МСБ Новикомбанка вырос на 120%, а гарантийный портфель — на 136%. Увеличился и объем депозитов организаций малого и среднего бизнеса — на 140%. Поддержка МСБ в течение отчетного периода активно велась в регионах России, в том числе — в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Казани, Туле, Таганроге, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Воронеже, Омске, Перми, Уфе.

Одним из факторов роста кредитного портфеля Новикомбанка стала эффективная работа с заемщиками, а также совершенствование продуктовой линейки – как в части расширения пакетных предложений расчетно-кассового обслуживания (новые возможности программы «Премиум+»), так и в части увеличения операций по продукту «Экспресс-гарантия». Программы «Премиум+» и «Экспресс-гарантия» Новикомбанка – это современные сервисы, с помощью которых клиенты могут оперативно пользоваться услугами банка на выгодных условиях.

«Новикомбанк выступает надежным партнером и организатором финансирования не только предприятий крупной промышленности, но и всей цепочки кооперации малого и среднего бизнеса. При кредитовании этих компаний мы используем преимущественно программу стимулирования субъектов МСБ, разработанную Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с Банком России, а также регулярно разрабатываем собственные программы оптимального финансирования», – прокомментировал директор Департамента малого и среднего бизнеса Новикомбанка Денис Есипенок.

Новикомбанк активно участвует и в государственных программах льготного кредитования МСБ. В частности, благодаря сотрудничеству банка с Корпорацией МСП и Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области предприятия малого и среднего бизнеса получают доступ ко всем инструментам государственной поддержки. Также банк наращивает взаимодействие с региональными гарантийными организациями в части структурирования кредитных сделок под поручительства гарантийного фонда.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25992
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13938
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9316
В Новосибирске верующие отмечают Сретение Господне 15 февраля
8644
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8455
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8411
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7741
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте