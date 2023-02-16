Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество
На правах рекламы реклама

Сериал «‎Фишер»‎ — лучший старт в линейке Wink Originals

Фото Сериал «‎Фишер»‎ — лучший старт в линейке Wink Originals
Фото Сериал «‎Фишер»‎ — лучший старт в линейке Wink Originals

Фото: «Ростелеком»

8 февраля 2023 года вышла первая серия детективного триллера «Фишер» (18+) и всего за неделю в видеосервисе Wink ее посмотрели более 500 тыс. зрителей. Это лучший старт проекта из линейки WinkOrginals за все время ее существования.

Сериал о самом страшном серийном убийце позднего СССР создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по заказу «НМГ Студии». Шоураннеры проекта: Сергей Кальварский и Наталья Капустина, режиссеры-постановщики — Любовь Львова и Сергей Тарамаев.

Вторая половина 1980-х. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе кто-то жестоко пытает и убивает подростков. Искать маньяка экстренно вызван из Ростова-на-Дону следователь Евгений Боков (Иван Янковский). Ему придется работать вместе с представителем Генпрокуратуры Валерием Козыревым (Александр Яценко) и молодой сотрудницей местного ОВД Натальей Добровольской (Саша Бортич). С трудом притираясь друг к другу, они начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.

Фото Сериал «‎Фишер»‎ — лучший старт в линейке Wink Originals 2

«Высокий интерес к “Фишеру” объясняется сразу несколькими причинами. Это правдивая история — сценарий написан после изучения томов уголовного дела и допросов. Авторы детально воссоздают лицемерную атмосферу в советском обществе второй половины 1980-х, достоверно показывают злодеяния убийцы, и вместе с тем психологически точно передают ощущение иррационального зла, которое отравляет все вокруг. И, конечно, очень увлекательно следить за главными героями, чьи образы так неожиданно сильно воплощают молодые актеры: шокающим и резковатым ростовским следователем в исполнении Ивана Янковского и молодой сотрудницей местного ОВД, которую играет Саша Бортич. “Фишер” — это яркое высказывание о силе зла и борьбе с ним, которое обязательно к просмотру», — отметил директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Александр Косарим.

Новые серии «Фишера» выходят в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») по средам.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25992
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
13938
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
9316
В Новосибирске верующие отмечают Сретение Господне 15 февраля
8644
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8455
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
8411
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе
7741
Жители Новосибирска получат две квитанции за вывоз мусора в марте