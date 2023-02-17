Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, какую музыку слушает на МКС

Скриншот: ГК Роскосмос

Новосибирский космонавт Анна Кикина ответила на вопросы школьников.

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара в Москве запустила акцию «Задай вопрос Анне Кикиной». Школьники поинтересовались, как проходит день новосибирского космонавта, как она проводит свободное время и о многом другом.

ГК «Роскосмос» опубликовал ответы Анны Кикиной на самые интересные вопросы. Так, сибирячка рассказала, какую музыку слушает в космосе.

«Как показала практика, на станции в большинстве своём я почему-то слушаю либо "Релакс ФМ", либо радио "Монте Карло". Я могу включить для себя то, что мне захочется, послушать отдельные песни. Но чаще всего я включаю музыку фоном в том направлении и настроении, о котором я рассказала», — говорит Кикина.

Как ранее писал Сиб.фм, уроженка Новосибирска и единственная женщина среди космонавтов Роскосмоса Анна Кикина призвала российских девушек присоединяться к отряду космонавтов.

Напомним, ранее Анна Кикина показала туалет на МКС.