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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, какую музыку слушает на МКС

Фото Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, какую музыку слушает на МКС
Фото Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала, какую музыку слушает на МКС

Скриншот: ГК Роскосмос

Новосибирский космонавт Анна Кикина ответила на вопросы школьников.

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара в Москве запустила акцию «Задай вопрос Анне Кикиной». Школьники поинтересовались, как проходит день новосибирского космонавта, как она проводит свободное время и о многом другом.

ГК «Роскосмос» опубликовал ответы Анны Кикиной на самые интересные вопросы. Так, сибирячка рассказала, какую музыку слушает в космосе.

«Как показала практика, на станции в большинстве своём я почему-то слушаю либо "Релакс ФМ", либо радио "Монте Карло". Я могу включить для себя то, что мне захочется, послушать отдельные песни. Но чаще всего я включаю музыку фоном в том направлении и настроении, о котором я рассказала», — говорит Кикина.

Как ранее писал Сиб.фм, уроженка Новосибирска и единственная женщина среди космонавтов Роскосмоса Анна Кикина призвала российских девушек присоединяться к отряду космонавтов.

Напомним, ранее Анна Кикина показала туалет на МКС.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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