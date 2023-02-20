Эксперт: сколько нужно детей, чтобы получить семейную ипотеку

Фото: Брусника

Новые правила предоставления ипотечных кредитов для семей с детьми вступили в силу с 1 января 2023 года. Они помогут приобрести новостройки большему количеству людей. Эксперты по ипотеке объяснили, кому теперь доступна семейная программа.

Кто может оформить ипотеку

Возрастные ограничения — главное изменение в правилах. Если раньше для получения семейной ипотеки у родителей должен был быть хотя бы один ребенок, родившийся после 1 января 2018 года, то теперь их может быть двое или больше детей от ноля до 18 лет.

Новые правила помогают приобрести новостройку приёмным родителям, однако дата рождения одного из детей должна быть с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Низкую ставку по ипотеке также получат родители несовершеннолетних детей с инвалидностью.

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Какое жилье можно приобрести по семейной ипотеке

Семейной программой можно воспользоваться только для покупки новостройки. Готовую квартиру или строящуюся нужно приобрести у девелопера.

Сколько денег дают

Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Новосибирской области — 6 млн руб.

Посмотрим расчёт покупки квартиры по программе «Семейная ипотека» для супругов Золотарёвых.

В семье растёт сын — будущий первоклассник. По правилам, которые работали до 1 января 2023 года, льготный кредит на жилье для них был недоступен. Теперь же у этой семьи появилась возможность переехать в просторную новостройку, взяв льготную ипотеку. Тем более, вот-вот в семье появится второй ребёнок.

Сейчас Золотарёвы живут в однокомнатной квартире в Заельцовском районе. Им нужна ещё одна спальня — для старшего сына. Семья любит принимать гостей, поэтому рассматривает только новостройку, так как в старом фонде вариантов с кухней-гостиной не так много. В основном, это неузаконенные перепланировки. Кроме того, по «Семейной ипотеке» комфортные проценты, а на вторичке ниже 10% уже давно не бывает.

Золотарёвы выбрали квартиру с двумя спальнями и кухней — гостиной в проекте «Авиатор». Здесь знакомый район, сын пойдет в первый класс в школу №58 — до неё пять минут пешком. А малыш, когда родится и подрастет — в садик №245, который также расположен рядом.

Для покупки квартиры семья воспользовалась сервисом «Обмен» от «Брусники». Сервис выкупит квартиру в течение недели. Три миллиона рублей, вырученные с продажи, семья вложит в новую квартиру. На оставшуюся сумму потребуется ипотека. Специалисты «Брусники» использовали сразу несколько инструментов, чтобы семья получила квартиру с минимальной переплатой и комфортным платежом и предложила Золотарёвым выбор.

Посчитаем:

Стоимость квартиры — 7 840 000 рублей.

Первоначальный взнос — 3 000 000 рублей.

Сумма ипотечного кредита по госпрограмме — 4 840 000 рублей.

Срок кредита — 30 лет.

Банк — Сбер.

Программа — «Семейная ипотека» (субсидия).

Вариант 1. Платить одинаковую сумму в течение всего срока кредита.

В дополнение к программе Семейной ипотеки «Брусника» предоставляет субсидию. Итоговая ставка — 4,6% на весь срок кредита.

Ежемесячный платеж — 24 812 рублей.

Такой вариант оптимальный, если закрывать кредит размеренно, равными платежами и без досрочного погашения.

Вариант 2. В этом случае застройщик предоставляет субсидию на период строительства. Ставка до ввода дома в эксплуатацию составит 2%, после и до конца выплаты кредита — 6%. Если использовать такой расчёт, получим:

платеж до ввода дома в эксплуатацию — 17 890 рублей;

платеж после ввода дома в эксплуатацию — 28 081 рублей;

Какой вариант выплат выберут Золотарёвы, решится в ближайшие дни. Но уже точно у родителей появится мастер-спальня с душевой, гардеробной и окнами на восток, а у старшего сына — собственная комната с балконом. Сердцем квартиры станет гостиная с выходом на балкон и просторной кухней.

Дом, в котором Золотарёвы выбрали квартиру, сдаётся в третьем квартале 2025 года.

По условиям обмена, семья сможет жить в проданной квартире до переезда в новостройку. Это опция, которая помогает многим семьям осуществить мечту — приобрести новостройку и переехать в неё сразу из своей квартиры, не ютясь у родственников или в арендном жилье. С малышом бонус от «Брусники» будет особенно актуальным.