Где попробовать настоящий турецкий кофе и восточные сладости

Фото: «Турецкие сладости»

В кондитерской «Турецкие сладости» продают рахат-лукум, баклаву и другие десерты.

Когда нет времени на отпуск, но оказаться в тёплой стране очень хочется, на помощь приходит кондитерская «Турецкие сладости» — маленький кусочек Турции в морозном Новосибирске. Её основал турок Исмаил Йашар, переехавший в Сибирь аж 24 года назад. В своём заведении он готовит настоящую турецкую баклаву по национальным рецептам. На прилавок она попадает сразу же после приготовления, потому что срок хранения десерта без консервантов лишь 14 дней.

Если рецепт самой баклавы аутентичный, то продукты привозят со всего света: фисташки из Турции, кедровый орех из Сибири, миндаль из Калифорнии, грецкие орехи из Киргизии, масло и мука — с Алтая. Тонкие слои теста пропитаны сиропом и посыпаны измельченным орехом на любой вкус: кедровый или грецкий орех, фисташка, миндаль, фундук. Большие витрины заняты рахат-лукумом — их в кондитерской около сорока видов: барбарис с миндальной пастой, банан, смородина, апельсин, роза, шоколад, апельсин, лесные ягоды и гранат.

Сейчас в Новосибирске работают три точки «Турецких сладостей»: в МФК «Сансити», на Октябрьском рынке и Красном проспекте, 45. Все они выполнены в восточном стиле. Внутри каждого кафе стоят столики: можно взять чашку свежесваренного кофе с десертами и насладиться невероятной атмосферой Турции. Он моментально согревает в холодную сибирскую зиму и помогает отвлечься от ежедневной рутины и тревог.

Турецкий кофе славится по всему миру. Все, кто когда-либо бывал в Анталии знают, что этот напиток можно встретить там на каждом шагу. В кондитерской «Турецкие сладости» тоже продаётся аутентичный кофе дибек с кардамоном, имбирём, мускатным орехом, анисом, корицей и гвоздикой. Специи деликатно подчеркивают вкус напитка и заряжают энергией на весь день. Любителям более ярких вкусовых ощущений сотрудники предлагают добавить побольше деталей в напиток.

Варка кофе на песке — настоящий ритуал. Наблюдая за этой процессией, ты словно переносишься в другую часть Земли. Кофе готовят на воде или молоке. Во втором случае получается мягкий вкус — понравится любителям латте и капучино.

Десерты и кофе можно не только попробовать в самих кондитерских, но и взять с собой. Там даже есть симпатичные яркие коробки нескольких размеров, в которые можно упаковать сладости и подарить близким. 100 граммов рахат-лукума стоят 165 рублей.

Цены на кофе тоже не кусаются: 100 г — 120 руб., 250 г — 300 руб., 500 г — 600 руб. Скоро в ассортименте появится кофе для кофе-машин и без кофеина.

Кондитерская «Турецкие сладости» Исмаила Йашара

Красный проспект, 45;

МФК «СанСити», пл. Маркса, 7, 1-й этаж;

Октябрьский рынок, ул. Ленинградская, 75;

Телефон: +7 913 912-39-51.