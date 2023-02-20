Пять ошибок на собеседовании: о чем лучше не говорить на интервью

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Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, рассказали, какие ошибки соискатели чаще всего допускают во время собеседований и как можно их исправить.

1. Вы ненавидите бывшего руководителя и не скрываете этого

Или ненавидите бывших коллег. Или всю компанию целиком: организация прогнила до основания, и вы рады, что выбрались из того клубка змей невредимым.

Подобными эмоциями можно поделиться с близкими людьми, но точно не стоит демонстрировать их потенциальному работодателю. Он останется в больших сомнениях: действительно ли в той компании так всё ужасно или это с вами что-то не так. А может быть, наоборот, сразу сделает выводы не в вашу пользу, если до этого слышал о той компании только хорошее. Но главное, подобные признания демонстрируют, что кандидат не знаком с элементарным правилом делового этикета: о бывшем работодателе — либо хорошо, либо ничего.

Даже если на прежней работе действительно была куча проблем, упоминайте о них, только если умолчать нельзя (например, с этим были связаны причины вашего увольнения). И максимально сдержанно. Делайте акцент на сухих фактах, не надо эмоций. Если спросят про отношения на предыдущем месте работы, не пускайтесь в подробные объяснения. Говорите больше о себе, чем о неприятном вам человеке.

Например: «Мне нужно было больше полномочий, чтобы хорошо выполнять работу» вместо «Он контролировал каждый мой шаг и не давал дышать». «Я понял, что хочу применить свои знания в другой компании, в новой сфере» вместо «Ужасный коллектив, и компания на ладан дышит!»

2. Ваша жизнь — сюжет для кино или романа

Некоторые кандидаты в ответ на стандартную просьбу рекрутера рассказать о себе любят начать очень издалека — чуть ли не со школы. И рассказывают много подробностей, не имеющих отношения к работе. Университетские успехи важны, если вы вчерашний выпускник. А вот если вы закончили учебу лет 10 назад, то вдаваться в ее подробности не стоит, каким бы успешным студентом вы ни были. Сейчас от вас хотят услышать, чего вы добились за последние 3-5 лет.

Рассказ о себе не должен занимать больше 2−3 минут. Для уверенности отрепетируйте его дома или прокрутите в голове по дороге на собеседование.

3. У вас очень, очень интересное хобби!

Некоторые достигают в своих увлечениях большего, чем на работе. Однако рассказывать о хобби на собеседовании — всегда риск. Предугадать мнение работодателя на этот счет невозможно: он человек со своим мнением и стереотипами. Одни уверены, что спортсмены — лучшие сотрудники, другие — наоборот. Для одних фотограф — это инфантильный и ленивый работник, для других — творческий человек со своим взглядом на мир, которого оценят в коллективе.

Говорите о хобби, если для вас это принципиально важно: например, вы серьезно занимаетесь спортом и ради соревнований всегда берете отпуска только в определенные периоды. В остальных случаях заговаривать о хобби стоит, только если вас про него спросили. Да и то — можно кратко ответить, что увлечений, которые помешали бы работе, у вас нет. В конце концов, это касается вашей жизни вне работы.

4. У вас личные проблемы

Работодатели не звери. Но и не психотерапевты. Рассказ о перипетиях судьбы и личных трагедиях ставит интервьюера в неловкое положение: он пригласил кандидата на деловую встречу, а не клиента на сеанс. Пытаться разжалобить ради желанной работы точно не стоит. Редкая компания согласится трудоустроить кандидата, руководствуясь таким мотивом.

Если масштаб проблем таков, что влияет на вашу работу, об этом, конечно стоит сообщить. Но не сразу, а после того, как станет ясно, что вы заинтересовали работодателя как профессионал. Например, нужно несколько раз в месяц работать удаленно, так как кто-то из родных болеет и требует ухода. Но в целом собеседование — не место для лишних откровений. Если вы и компания подошли друг другу, возможность обсудить личные проблемы у вас еще появится.

5. Вы не хотите терять время — можно сразу к делу?

Очень самоуверенные кандидаты воспринимают рекрутеров как лишний этап на пути к встрече с непосредственным руководителем. И требуют провести сразу к нему. Стоит ли удивляться, что на этом собеседование и заканчивается? Рекрутеры работают в компаниях не просто так — им поручают первичный отсев, чтобы вечно занятые руководители встретились только с теми, кто уже проверен на мотивацию, соответствие принятой в компании корпоративной культуре и прочим требованиям.

«Всё, о чем вы спрашиваете, и так есть в моем резюме, а остальные вопросы я вообще не понимаю, зачем нужны». Это еще один вид неконструктивной реакции на первичное собеседование с рекрутером. Да, в вашем резюме и так написано об опыте, образовании, компаниях и обязанностях. Но работодатель смотрит, как вы говорите и как себя ведете, иначе бы он не тратил время на интервью. Невозможно оценить профессионала по резюме так, как это можно сделать при личной беседе.

Если вам надоело повторять слово в слово резюме, возьмите инициативу в свои руки: расспросите интервьюера про будущую работу. А после расскажете о себе, но уже применительно к тому, что вы узнали об этой работе.

Если вы очень волнуетесь перед собеседованиями и теряетесь, когда рекрутер задает вам вопросы, можно обратиться за поддержкой к карьерным экспертам hh.ru. Специальный сервис для соискателей «Репетиция собеседования» позволяет подготовиться к будущему интервью даже с самыми требовательными работодателями.