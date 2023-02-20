Вечеринка в честь 23 февраля пройдёт в Новосибирске

Фото: бар «Руки Вверх!»

С 22 по 25 февраля в баре «Руки Вверх!» пройдёт уикенд для всех мужчин в честь Дня защитника Отечества.

Февраль прекрасен не только окончанием зимы, но и мужским праздником. До него осталась всего пара дней, а это значит, что самое время занести в календарь самую отвязную вечеринку этих выходных. Бар «Руки Вверх!» откроет свои двери для всех защитников уже в эту среду.

Welcome drink на входе, любимые хиты девяностых, множество подарков и сюрпризов — всё это ждёт гостей в незабываемой атмосфере бара «Руки вверх!». На уикенде пройдёт чемпионат по «Танчикам» и «Мортал Комбат» — разминайте пальцы и готовьтесь побеждать.

На вечеринке будет работать караоке до утра, а самые активные участники смогут продемонстрировать вокальные навыки на чемпионате по мужским песням. Любителям более динамичных развлечений тоже найдётся занятие — организаторы мероприятия подготовили специальный приз для самого танцующего мужчины.

Кроме того, у мужчин есть возможность не только потратить деньги на коктейли, но и заработать их! Уикенд обещает чемпионат по армрестлингу с призовым фондом 5000 рублей. Деньги пойдут на депозит-карту.

Праздник начинается каждый вечер с 18:00 по адресу ул. Красный проспект, 37.