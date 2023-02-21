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Новикомбанк повысил ставку по вкладам в юанях

Фото Новикомбанк повысил ставку по вкладам в юанях
Фото Новикомбанк повысил ставку по вкладам в юанях

Фото: pixabay.com

Новикомбанк улучшает условия по вкладам в юанях. Для инвестиций в китайской валюте доступны вклады «Капитал» и «PREMIUM Капитал», доходность которых составляет от 1% до 2,6% годовых.

Условия размещения средств на вкладах в юанях в Новикомбанке стали более доступными. Вклад «Капитал» теперь можно открыть на 91, 181, 367 и 730 дней. Минимальная сумма размещения средств на валютном вкладе снижена до 10 тыс. юаней.

«Тренд на укрепление российско-китайского сотрудничества в различных экономических сферах продолжает набирать обороты. В связи с этим возрастает спрос на инструменты для сбережения и приумножения в китайских юанях. Мы сделали условия по депозитам более выгодными, тем самым поддерживая курс на дедолларизацию на российском финансовом рынке и предоставляя нашим клиентам возможность диверсифицировать свои вложения», — подчеркнул директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.

Выплата процентов по вкладам линейки «Капитал» производится в конце срока, пополнение и снятие денежных средств не предусмотрены. Оформить вклады можно в офисе Новикомбанка, либо воспользовавшись данной услугой в интернет-банке или мобильном приложении.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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