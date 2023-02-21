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Живительная влага: в Новосибирске массово производят чистую воду

Фото Живительная влага: в Новосибирске массово производят чистую воду
Фото Живительная влага: в Новосибирске массово производят чистую воду

Фото: DIO

Компания DIO после ребрендинга выпускает по 19 тысяч литров воды час. Для новых клиентов скидки!

Бренд питьевой воды «Росинка» известен многим. С 2001 по 2016 годы фирма выпускала свою продукцию под этим наименованием. Потом всё изменилось: в лесной зоне Академгородка открыли новое производство, а компания стала называться DIO, что в переводе с латинского означает «божественное начало».

Фото Живительная влага: в Новосибирске массово производят чистую воду 2

Она не перестаёт развиваться и совершенствоваться. Представители бренда вкладываются в закупку высококачественного оборудования, расширяют промышленные площади.

Фото Живительная влага: в Новосибирске массово производят чистую воду 3

Сейчас DIO – производитель воды, обогащённой калием, кальцием, магнием, фтором и йодом. Её делают на итальянской линии розлива R.Bardi. В час здесь выпускают 1000 бутылей объёмом 19 литров.

Фото Живительная влага: в Новосибирске массово производят чистую воду 4

Качество выпускаемой продукции постоянно контролируют. Сотрудники лаборатории каждые полчаса исследуют и обеззараживают воду ультрафиолетом и озоном. Все партии проверяет региональный центр Роспотребнадзора РФ.

Фото Живительная влага: в Новосибирске массово производят чистую воду 5

Компания DIO регулярно проводит акции для новых клиентов. Узнать о них подробнее можно на официальном сайте компании или обратиться в контакт-центр по телефону: +7 (383) 333-99-00

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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