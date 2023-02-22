Держатели карт Новикомбанка получат скидки на туристические услуги

Фото: Новикомбанк
Новикомбанк в преддверии своего юбилея расширяет перечень привилегий для держателей социально-платежных карт. В рамках соглашения с туроператором «Магазин путешествий» им станут доступны льготы на путевки в санатории и отели экскурсионные туры.
Социально-платежная карта работника Ростеха (СПК) — флагманский продукт Новикомбанка в розничном бизнесе. В соответствии с утвержденной в 2022 году Политикой в области социальной направленности банковских продуктов банк дополняет карту новыми бонусами и скидками. Теперь к числу партнеров Новикомбанка присоединился «Магазин путешествий» — эта компания работает с 1997 года и зарекомендовала себя как одно из ведущих экскурсионных турагентств в стране. О новом соглашении на XIII конференции «Маркетинг в розничном банке. Лояльность» объявил куратор программы «Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех» Александр Дошлыгин.
«Основная цель корпоративной политики Новикомбанка, отмечающего в этом году 30-летие, — обеспечить благополучие сотрудников Госкорпорации, от которого, в том числе, зависит эффективность работы самого предприятия. Организация качественного отдыха, медицины и спорта — это ключевые компоненты нашей стратегии по развитию социально ориентированных продуктов», — отметил Александр Дошлыгин.
Для держателей СПК туроператор предлагает льготные условия на ряд своих программ. Специальные тарифы применяются к однодневным экскурсионным турам и организованным поездкам школьников, турам для профсоюзных, корпоративных групп, а также программам персонального обслуживания — на эти категории услуг действует дисконт в 15%. При приобретении путевок в пансионаты, отели и гостевые дома экономия может составить 5%, а круизы на теплоходе доступны со скидкой 5%.
Важно, что скидки и бонусы в рамках программы лояльности Новикомбанка распространяются не только на держателя социально-платежной карты, но и на членов его семьи. Кроме того, владелец СПК может организовать познавательное путешествие для себя и своего ребенка-школьника, а также спланировать подобный выезд для целого класса, в котором он учится.
Социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех — это многофункциональное решение, которое позволяет получать классический набор услуг в рамках зарплатных проектов, а также открывает доступ к большому количеству привилегий. Карта предназначена для реализации программ семейного отдыха, спорта, санаторно-курортного обслуживания и других сервисов в интересах сотрудников промышленных производств.
Держатели СПК также получают возможность оформить кредитные продукты по льготным ставкам или разместить вклады с более высокой доходностью. Среди других преимуществ карты — ряд бесплатных опций, таких как sms-информирование, выпуск и снятие наличных на всей территории России без ограничений количества операций, оплата ЖКХ. Кроме того, к карте можно подключить собственные программы лояльности Новикомбанка «Бонусы» или «Кешбэк», программу «Привет, Мир» от национальной платежной системы (НСПК), программу лояльности «Город» по карте «Тройка».
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