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Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки

Фото Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
Фото Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки

Фото: "АСТ-54" во "ВКонтакте"

Около часа назад 23 февраля из аэропорта Толмачёво в Новосибирске вылетел рейс в Таиланд – этого момента туристы ожидали 20 часов.

Рейс авиакомпании AzurAir должен был вылететь в Паттайю ещё в 3 часа ночи. Однако этого не произошло ни через час, ни через шесть часов. При этом пассажиры пожаловались, что им не предоставлены подобающие условия.

«Разъяснений AzurAir не даёт. Нас один раз покормили. Что-то возятся с двигателем»,

— сообщали пассажиры днём 23 февраля.

Вылета ожидали 238 человек, из которых 22 детей. К делу подключились и транспортные прокуроры, которые следили, чтобы законные права туристов не нарушались. Так, детей с детьми разместили в ближайшей гостинице.

Но только сейчас стало ясно, что самолёт "Новосибирск-Паттайя" улетел. Согласно данным электронного табло, это произошло в 18:44 по московскому времени или без четверти одиннадцать по новосибирскому. Общая задержка вылета составила около 20 часов. Прокуратура продолжает выяснять причины отложенного рейса.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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