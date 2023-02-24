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В МЧС рассказали подробности пожара в многоэтажке на Петухова в Новосибирске

Фото В МЧС рассказали подробности пожара в многоэтажке на Петухова в Новосибирске
Фото В МЧС рассказали подробности пожара в многоэтажке на Петухова в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС НСО

При пожаре в десятиэтажном доме на улице Петухова в Новосибирске никто не пострадал.

Пострадавших при пожаре в квартире на десятом этаже дома на улице Петухова нет. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17:54. Спустя 15 минут после прибытия спасателей открытое горение ликвидировали.

«Площадь пожара 15м2. В подъезде проводилась тактическая вентиляция. Всего из подъезда эвакуировано 27 человек (в том числе 2 грудных ребенка). Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в МЧС.

Фото В МЧС рассказали подробности пожара в многоэтажке на Петухова в Новосибирске 2

На возгорание реагировали 6 единиц техники и 18 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске произошёл пожар в учебном корпусе Высшего колледжа информатики НГУ на улице Русской. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Спасатели осматривают кабинеты на наличие людей, информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 56 человек и 17 единиц техники.

Напомним, ранее появились фото с пожара на стройке четвёртого моста в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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