Жителей Новосибирска ожидает сильная магнитная буря 27 февраля

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Череда магнитных бурь придёт в Новосибирск в ближайшее время.

Новосибирцев ожидает магнитная буря в понедельник, 27 февраля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН. Пик бури придётся на период с 08:00 до 13:00, считают специалисты.

Кроме того, в институте ранее сообщали, что весенние бури будут фиксироваться 6 и 19 марта. Однако они будут не очень мощными — уровня G. Также колебания электромагнитного поля Земли будут отмечаться 5, 7, 15, 20, 21 марта.

В эти дни, а также в пик солнечной активности люди могут испытывать недомогание, головные боли и упадок сил. Есть риск обострения хронических заболеваний, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы, поэтому активные занятия и важные дела в эти дни специалисты советуют отложить. Поправить самочувствие поможет правильный режим дня, покой и прогулки на свежем воздухе.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что происходит с организмом во время магнитных бурь.