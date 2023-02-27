Банк из Новосибирска приостановил SWIFT-переводы из-за санкций

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Санкции США в отношении банка из Новосибирска вынудили организацию временно приостановить SWIFT-переводы.

Банк «‎Левобережный», основанный в Новосибирске, вынужден временно‎ приостановить переводы по системе SWIFT на фоне американских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Ограничения затронули как переводы для физических лиц, так и для юридических по всем направлениям. SWIFT-переводы могут восстановить после получения разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов.

Платёжными картами банка «‎Левобережный»‎ можно рассчитываться без ограничений на территории России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что руководство попавшего под санкции США банка "Левобережный" заверило клиентов в защите и исполнении гарантийных обязательств в полном объеме после введения санкций.

США ввели санкции против 11 российских банков. После начала спецоперации России на Украине ЕС ввел против российских граждан и компаний 9 пакетов санкций — более 14 000 ограничений, что является рекордными значением в мировой истории.