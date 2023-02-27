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«Квартет И» выступит в Новосибирске с премьерой спектакля «Квартетник» 12 и 13 апреля

Фото «Квартет И» выступит в Новосибирске с премьерой спектакля «Квартетник» 12 и 13 апреля
Фото «Квартет И» выступит в Новосибирске с премьерой спектакля «Квартетник» 12 и 13 апреля

Фото: Квартет И

«Квартет И» поставит спектакль «Квартетник» в новосибирском ДК Железнодорожников дважды.

Жители Новосибирска раскупили все билеты на спектакль «Квартетник» 12 апреля. После этого «Квартет И» решил устроить еще один спектакль — 13 апреля, в четверг.

Желающие посмотреть спектакль в Доме культуры железнодорожников раскупили все билеты на выступление 12 апреля. Чтобы все желающие смогли увидеть представление, «Квартет И» объявил о втором выступлении, на следующий день после первого.

Предыдущие спектакли в Новосибирске группа давала еще до пандемии, в 2019 году, поэтому два выступления подряд — отличная возможность увидеть знаменитых ребят на сцене вживую, в тем более что по задумке спектакля, каждое выступление будет немного отличаться от предыдущего.

Фото «Квартет И» выступит в Новосибирске с премьерой спектакля «Квартетник» 12 и 13 апреля 2

«"Квартетник" мы задумывали как такую... неформальную встречу со зрителями, сшитую, практически, на живую нитку; по идее, он должен каждый раз складываться по-новому, почти импровизационно, как беседа на настоящей вечеринке, которая идёт от истории к истории, от анекдота к анекдоту»

Состав «Квартета И» остается неизменным с его основания. На сцене выступят Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов. Актеры, они же авторы спектакля, говорят, что писали сценарий к нему всю жизнь: он основан на их опыте.

Фото «Квартет И» выступит в Новосибирске с премьерой спектакля «Квартетник» 12 и 13 апреля 3

К обычным темам спектаклей квартета — женщины, дети, работа, привычки — добавились еще две, вкусы и наследие. Актеры становятся старше и хотят донести до зрителя, почему они стали такими, какие они есть. Что сформировало вкусы и пристрастия, откуда взялись образы для подражания и модели поведения.

Концерт пройдет 12 и 13 апреля в ДК Железнодорожников. Билеты на 13 апреля уже в продаже.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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