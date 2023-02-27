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Новосибирцы получили подарки за своевременную оплату электроэнергии

Фото Новосибирцы получили подарки за своевременную оплату электроэнергии
Фото Новосибирцы получили подарки за своевременную оплату электроэнергии

Фото: Евгения Гловацкая

Новосибирскэнергосбыт провёл новогоднюю акцию «Заплати за свет — порадуй себя подарками», где каждый житель города и области мог принять участие и получить ценные подарки. Достаточно было своевременно передать показания и оплатить электроэнергию в мобильном приложении «Платосфера».

По итогам наградили восемь счастливы победителей. Им вручили полезные и нужные подарки: пять денежных сертификатов в различные магазины, электросамокат, 1000 энергобонусов и годовой запас лампочек.

Подарки не оставили никого равнодушными. Среди победителей оказался человек, пользующийся «Платосферой» с 2019 года. Он даже не задумывался, что может получить приятные призы. И, конечно же, все получили яркие позитивные эмоции от выигрыша.

Фото Новосибирцы получили подарки за своевременную оплату электроэнергии 2

Участвуйте в новогодних акциях от Новосибирскэнергосбыт и радуйте себя подарками.

Скачивайте мобильное приложение «Платосфера».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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