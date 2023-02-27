«Попробуй на вкус»: гастротур пройдёт в Новосибирске

Фото: Аквабайт

2 марта в Новосибирске пройдёт гастротур по концептуальным заведениям Новосибирска. Организатором мероприятия стала компания «Аквабайт», занимающаяся автоматизацией предприятий общественного питания.

На гастротуре соберутся рестораторы из Томска, Абакана, Барнаула, Новокузнецка, Кемерово, Хакасии, Белокурихи, Омска, Новосибирска, Иркутска и Красноярска. За один день они смогут насладиться лекциями специалистов гастрономической сферы, попробовать лучшие блюда пяти заведений города и обменяться опытом с другими гостями.

Программа состоит из трёх этапов: бизнес-завтрака, гастротура и реальных историй рестораторов. Она продлится с 9:30 до 21:00.

Стартовая точка — кафе Breakfast House (ул. Чаплыгина, 115). В 9:30 там откроется регистрация участников, а уже в 10:00 первый спикер Максим Трофимов (ГК «Аквабайт») начнёт выступление на тему «Топ-5 ключевых ошибок, которые убивают ваш ресторан». После Олеся Петрова (ресторанный консалтинг Profit) расскажет, как установить прайс на блюда в ресторане так, чтобы не разориться. В завершение руководитель академии «Аквабайт» Кристина Иванова разберётся, как удивлять на искушённом рынке.

Гастротур начнётся в 13:00. За шесть часов участники мероприятия посетят пять заведений Новосибирска: грузинский ресторан «Южане-Горожане», мексиканский бар Taqueria delcentro, винно-аперитивный бар Ruby Aperitifs and Wines, кафе с винным диспенсером самообслуживания Polla Vina и ресторан с собственной пивоварней «GUSI в городе». Там можно будет не только попробовать флагманские блюда и напитки, но и лично задать любые вопросы владельцам, шеф-поварам и управляющим. О дороге переживать не придётся: для всех гостей организуют удобный трансфер.

В завершение гастротура рестораторы смогут поближе познакомиться друг с другом, поделиться историями с провалами бизнеса и путём их решений, а также стать частью самого сочного комьюинити. Этот этап программы пройдёт с 19:00 до 21:00.

Узнать подробную информацию о мероприятии можно на официальном сайте или в Telegram-канале гастротура.