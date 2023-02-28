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На организации Сибири приходится 20% всех случаев заражения вредоносным ПО

Фото На организации Сибири приходится 20% всех случаев заражения вредоносным ПО
Фото На организации Сибири приходится 20% всех случаев заражения вредоносным ПО

Фото: «Ростелеком»

Сибирский федеральный округ занимает 2 место по количеству зараженных компьютерными вирусами организаций, выяснили специалисты «Ростелеком-Солар». На регион приходится 20% всех кейсов, связанных с использованием киберпреступниками вредоносного ПО. Большая часть атакованных организаций находится в Новосибирской области. Далее следуют Красноярский край, Кемеровская область и Республика Бурятия.

Почти треть скомпрометированных инфраструктур Сибири относится к госсектору. Еще 23% заражений приходится на сферу образования, а 15% — на здравоохранение. То есть мошенники концентрируются на социально значимых организациях, которые при этом хранят немало персональных данных граждан и ценной информации.

Также внимание хакеров привлекает промышленность (в том числе пищевая), ТЭК и телеком – это жизнеобеспечивающая инфраструктура, напрямую связанная с государством. Атаки вирусов на подобные предприятия могут не только нарушить внутренние бизнес-процессы, но и повлиять на жизнь большой части населения. Также различные виды ВПО используются в целях промышленного шпионажа.

«Вредоносное ПО является сегодня одной из ключевых киберугроз. По нашим оценкам, половина высококритических инцидентов в 2022 году была связана именно с применением различных вирусов, включая шифровальщики. Причем за год активность последних возросла в разы, а хакеры все чаще стали шифровать данные безвозвратно, то есть без требования выкупа. Уже в апреле доля случаев безвозвратного шифрования достигла 50%. – рассказалАлексей Павлов, директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар». — Как правило, для доставки ВПО хакеры используют фишинг. Также в 2022 году вредоносы стали чаще встречаться в легитимном софте, который распространяется через файлообменники (например, торренты). ВПО начали активно размещать и при взломах веб-порталов, чтобы в дальнейшем заражать устройства посетителей».

Фото На организации Сибири приходится 20% всех случаев заражения вредоносным ПО 2

В ближайшее время уровень угрозы останется высоким, а под удар хакеров теперь попадают организации разного масштаба и из любых отраслей. Причем хакеры перешли от массовых рассылок к более точечным ударам с применением более сложно ВПО и софта, разработанного под конкретную жертву. Поэтому государственным и коммерческим организациям стоит озаботиться собственной киберзащитой.

Для начала нужно провести инвентаризацию ИТ-периметров, определив слабые места в инфраструктуре, а также обеспечить защиту базовыми средствами. При этом, если компании использовали решения иностранных вендоров, им стоит быстрее перейти на российские аналоги. В противном случае они могут остаться без обновления софта и сигнатур, и, следовательно, без защиты от вредоносов. Помимо технологий, необходимо заниматься и обучением сотрудников навыкам кибергигиены, чтобы они могли распознавать фишинг и другие атаки с применением социальной инженерии.

Также все популярнее становится услуга киберразведки. Она предполагает как мониторинг упоминания компании в даркнете и профильных хакерских телеграм-каналах (например, если кто-то хочет заказать атаку на организацию), так и получение информации об известных уязвимостях периметра (например, если уязвимые серверы компании опубликованы в открытом доступе).

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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