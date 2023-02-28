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Новикомбанк ускорил открытие счетов для юрлиц

Фото Новикомбанк ускорил открытие счетов для юрлиц
Фото Новикомбанк ускорил открытие счетов для юрлиц

Фото: Густаво Зырянов

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, внедрил новое IT-решение, которое ускорит открытие счета для юридических лиц. Это стало возможно благодаря компоненту «Dynamika. Открытие счета» цифровой экосистемы компании «Динамика».

Новое IT-решение позволяет Новикомбанку оперативно открывать счета юридическим лицам. Решение об открытии счета клиенты банка получают онлайн.

«Dynamika Открытие счета» состоит из двух элементов — личного кабинета и заявки на открытие счета. Сначала клиент в личном кабинете подает заявку, приложив все необходимые документы. Большая часть информации автоматически подгружается из открытых источников. Благодаря этому на заполнение анкеты у представителя организации уходит значительно меньше времени, а банк не тратит ресурс на проверку и корректировку ошибок «ручного» ввода. Затем заявка рассматривается, и финансовая организация принимает решение об открытии счета. Таким образом, за счет внедрения компонента экосистемы «Динамика» Новикомбанк получил дополнительный канал взаимодействия с клиентом. Этот инструмент знакомит пользователя с продуктом или услугой организации, исключая необходимость личного визита клиента в отделение банка.

Новикомбанк сотрудничает с компанией «Динамика» с 2021 года. В этой работе партнер учел специфику, внутренние требования и пожелания финансовой организации. «Dynamika Открытие счета», как и другие компоненты этой IT-экосистемы, максимально универсален в применении и учитывает индивидуальность каждого клиента. Банк планирует внедрить и другие решения Dynamika – «DynamikaКредитный конвейер» и «Dynamika Автотестирование».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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