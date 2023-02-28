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Сговор США, Польши и Украины

Фото Сговор США, Польши и Украины
Фото Сговор США, Польши и Украины

Фото: Джули По

Отношения между Украиной и США принято считать дружескими. Если не вникать в суть вопроса, то внешне всё так и есть. Альтернативное мнение подтверждают прогнозы известного российского нумеролога Джули По.

«Соединенные штаты делают вид, что помогают Украине, но на самом деле зарабатывает на этой стране, отмывая там деньги. По-настоящему серьезные финансовые транши, вооружение и военных направляют в Польшу. Весной на политической арене появится третий игрок – Польша. По моим расчетам, США хочет максимально истощить Украину, чтобы обеспечить свободное вторжении поляков на ее территорию и избежать ответного удара. Тогда Польша легко продвинется по линии сопротивления и попробует прорвать линию фронта вглубь нашей страны», – делится прогнозами Джули.

По мнению нумеролога, так можно достичь сразу нескольких целей участников этого альянса: Польша получит возможность расширить свои территории и установить контроль над европейским сообществом, а США получат «Крымскую Калифорнию» и хорошо заработает. К счастью для России, этих целей никому достигнуть не удастся.

В начале 2023 года Джули прогнозировала ослабление влияния США и Евросоюза:

«Летом 2023 года запустится процесс распада двух мировых политических держав. Байдену придется непросто. Вскроются крупные финансовые махинации и ему будет предъявлено обвинение в мошенничестве и отмыванию денег. В Евросоюзе будут расти недовольства и паника. Причиной станет угроза войны с Россией из-за провокационных действий Бухарестской девятки».

Отмывание денег и хитрые махинации

На поддержку в «области безопасности» США направили Украине 60 млрд долларов, оружие и военную технику.

Представители Пентагона заявили о перехваченной партии вооружения, которое Киев продавал на «черном рынке». Оружие переправляли в танкерах для перевозки зерна и масла.

Экс-командующий союзными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк возмутился: «Пока США пытаются помочь Украине, официальные лица Украины тайком продают наше оружие террористам». Правление Украины в связке с США использует оружие по назначению, продлевая конфликт и проливая кровь украинского народа.

Хитрую схему обогащения придумало украинское командование. В законодательстве Украины есть поправка (№1919): излишки вооружения могут быть проданы даже во время войны.

Министерство обороны Украины подготовило доклад со списком военной техники: бронеавтомобили, танки, автоматы, винтовки, гранаты и бронежилеты. Перечисленный в документах ассортимент занимает 970 страниц.

Наличие «избыточного» вооружения подозрительно в режиме военного времени и противостояния. Сводки с мест столкновений и послания украинских военных говорят, что техники не хватает.

Нумеролог ни раз заявляла, что цельная Украина никому не нужна. Конфликт в стране — это возможность заработать и получить желаемые территории.

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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