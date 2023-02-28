В Новосибирске начали готовить котлован под апарт-отель на площади Маркса

Фото: «Новосибирские Новости»

На площади Маркса в Новосибирске копают котлован для возведения апарт-отеля.

На площади Маркса начали копать котлован для будущего апарт-отеля. Об этом сообщает издание «Новосибирские Новости». Подрядчик — «СЗ „Центр Левого берега“» девелопера Тимура Саттарова.

Работы идут на месте недостроенного ДК «Сибсельмаш». Здание снесли в прошлом году. Землю разбивают гидромолотом, вынимают экскаватором, а позже вывозят на самосвалах.

Комплекс зданий будет включать в себя восемь корпусов с апарт-отелем, рассчитанным на почти две тысячи номеров. На площадки Маркса также построят музей, рестораны и офисные помещения. Работы планируют завершить в 2025 году.

Тимур Саттаров также ранее выкупил участок на Серебренниковской, где пройдёт реконструкция здания заброшенного НИИ измерительных приборов имени Коминтерна. Решено увеличить количество этажей старого завода. Кроме того, в самом помещении будут находиться две стеклянные башни высотой несколько десятков метров.

Напомним, в Новосибирске реконструируют музей им. Кондратюка за 172 млн.