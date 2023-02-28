Вода не для слабаков, а для сибиряков: региональная компания «DIO» проводит акцию для новых клиентов

Фото: DIO

Не зря говорят, что вода – это источник жизни. Организм каждого человека на 70% состоит из воды. Для хорошего самочувствия важно поддерживать естественный водный баланс – соотношение поступившей и выведенной из организма жидкости. В идеале, разница между этими двумя показателями должна равняться нулю.

Какую же воду следует пить? Как мы знаем, в воде «из-под крана» остаются частицы хлора, которым её обеззараживают в водопроводах. Ряд исследователей считает, что употребление такой воды увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний.

Производители нашли ей альтернативную замену – артезианскую воду. В ней не только отсутствует хлор, но и содержатся полезные микроэлементы: фтор, магний, кальций. Марка воды «DIO» уже давно зарекомендовала себя на рынке в выгодном свете. На протяжении 22 лет она заботится о качестве товара: воду исследуют сотрудники лаборатории, также проходит проверку в региональном центре Роспотребнадзора.

Девиз компании: «Вода Сибири для сибиряков». Производители заботятся о доступности своего товара для всех жителей региона. По этой причине они проводят акцию под названием «Лёгкий старт». Весь март новых клиентов ожидают приятные бонусы: при заказе трёх бутылок воды «DIO» объёмом в 19 литров четвертую вы получаете бесплатно. Также в качестве подарка вам достанется упаковка воды «Аллея источников» (6 штук) объёмом 1,5 литра.

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