«Европа Плюс» в Новосибирске подарила слушателям отдых на горнолыжном курорте

Фото: EMG

Радио № 1 в России* разыграло для своих слушателей в Новосибирске путёвки на двоих на один из лучших горнолыжных курортов страны. Победители эфирного розыгрыша на «Европе Плюс» отправятся в алтайский «Манжерок» — отличное место отдыха для всей семьи.

Попробовать себя в зимних видах спорта и с пользой для здоровья провести время в заповедном крае у Манжерокского озера с живописным видом на гору Малая Синюха сможет тот, кто с 13 по 24 февраля выиграл в проекте «SnowТур». Для участия нужно было дозвониться в прямой эфир «Европы Плюс» на частоте 103.2 FM по +7 (383) 362-07-72 и пройти виртуальную снежную трассу лучше соперника. Счастливчик, который за 30 секунд правильно ответил на большее количество вопросов ведущего, переходил в игру следующего дня. Каждую пятницу определялся победитель.

По итогам игры две пары уже готовят тёплые вещи в ожидании поездки на Алтай. Без призов от «Европы Плюс» не остался никто — остальные участники игры «SnowТур» получили сертификаты на пиццу.

Партнёр проекта — всесезонный курорт «Манжерок».

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