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Новикомбанк расширяет возможности получения кешбэка

Фото Новикомбанк расширяет возможности получения кешбэка
Фото Новикомбанк расширяет возможности получения кешбэка

Фото: Новикомбанк

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продолжает совершенствовать свой флагманский продукт в рознице – социально-платежную карту работника Ростеха и расширяет по ней список категорий повышенного кешбэка. Среди новых – социально значимая категория «Аптека», кешбэк в которой составляет 5%.

Новикомбанк разработал целый ряд интересных акций и предложений для розничных клиентов в год своего 30-летия. В частности, банк принял решение увеличить количество избранных категорий, по которым клиент может получить вознаграждение в размере 5% от суммы покупки. Теперь держатель карты может выбрать четыре категории из семи. С 1 марта до 30 апреля включительно банк предоставляет на выбор такие категории, как: «Кино», «Красота», «Развлечения», «Рестораны», «Сувениры», «Цветы» и «Аптека».

Добавляя в список избранных категорий кешбэка покупки в аптеках, Новикомбанк продолжает реализацию своей политики по разработке социально ориентированных продуктов для работников промышленности. В 2022 году Новикомбанк разработал Политику в области социальной направленности банковских продуктов, которую агентство НРА признало соответствующей международным принципам ответственного развития, назвав это прецедентом на российском банковском рынке.

«Мы видим, что покупательная активность клиентов с начала года увеличивается. Это говорит, в том числе, и о том, что программы лояльности Новикомбанка пользуются популярностью у держателей наших карт. Безусловно, мы продолжим совершенствовать программы вознаграждений, разрабатывая новые выгодные предложения для сотрудников промышленных предприятий», – отметил директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

Согласно данным Новикомбанка, число клиентов, подключившихся к программам лояльности на начало января 2023 года, выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Именно клиенты программ лояльности в 2022 году совершили больше половины от всех объёмов покупок.

Напомним, что подключить программу лояльности «Кешбэк» или «Бонусы» к карте можно через мобильное приложение банка/интернет-банк, контакт-центр, в офисе банка или через персонального менеджера в организации, где владелец карты получает зарплату. Чем выше категория карты (например, МИР Премиальная), к которой подключена программа, тем выше кешбэк за покупки по ней. Размер кешбэка также зависит от суммы покупок в месяц. Более подробная информация о подключении Программы «Кешбэк» – на сайте банка.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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