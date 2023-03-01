Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жителей Новосибирска возмутили сугробы на площади перед вокзалом

Фото Жителей Новосибирска возмутили сугробы на площади перед вокзалом
Фото Жителей Новосибирска возмутили сугробы на площади перед вокзалом

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новосибирцы жалуются на заснеженную привокзальную площадь.

От жителей города поступают жалобы на сугробы возле железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный». Видео, снятое горожанином, опубликовало издание «МК в Новосибирске».

«Снег на площади вообще не очищен, люди по козьим тропкам ходят, все матерятся. А ведь сюда пассажиры и гости города выходят», — заявил новосибирец.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за снегопада 1 марта в Новосибирске утром образовались 8-балльные пробки.

Также Сиб.фм опубликовал фото заснеженных в первый месяц весны Новосибирска.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

20948
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13255
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11398
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10915
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
8033
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7474
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6884
В Новосибирске опубликованы фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года