Жителей Новосибирска возмутили сугробы на площади перед вокзалом

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Новосибирцы жалуются на заснеженную привокзальную площадь.
От жителей города поступают жалобы на сугробы возле железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный». Видео, снятое горожанином, опубликовало издание «МК в Новосибирске».
«Снег на площади вообще не очищен, люди по козьим тропкам ходят, все матерятся. А ведь сюда пассажиры и гости города выходят», — заявил новосибирец.
Ранее Сиб.фм писал, что из-за снегопада 1 марта в Новосибирске утром образовались 8-балльные пробки.
Также Сиб.фм опубликовал фото заснеженных в первый месяц весны Новосибирска.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают