Жителей Новосибирска возмутили сугробы на площади перед вокзалом

Новосибирцы жалуются на заснеженную привокзальную площадь.

От жителей города поступают жалобы на сугробы возле железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный». Видео, снятое горожанином, опубликовало издание «МК в Новосибирске».

«Снег на площади вообще не очищен, люди по козьим тропкам ходят, все матерятся. А ведь сюда пассажиры и гости города выходят», — заявил новосибирец.

Ранее Сиб.фм писал, что из-за снегопада 1 марта в Новосибирске утром образовались 8-балльные пробки.

Также Сиб.фм опубликовал фото заснеженных в первый месяц весны Новосибирска.