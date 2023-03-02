Приложение банка из Новосибирска удалили из AppStore

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Новосибирский банк «Левобережный» стал одним из учреждений, чьё приложение удалили из магазина Apple на фоне санкций.

Приложение новосибирского банка «Левобережный» удалили из магазина AppStore после его попадания в санкционный список. На это обратили внимание пользователи сервиса.

Кроме того, банк «‎Левобережный», основанный в Новосибирске, вынужден временно‎ приостановить переводы по системе SWIFT на фоне американских санкций. Ограничения затронули как переводы для физических лиц, так и для юридических по всем направлениям. SWIFT-переводы могут восстановить после получения разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов.

Руководство попавшего под санкции США банка "Левобережный" заверило клиентов в защите и исполнении гарантийных обязательств в полном объеме после введения санкций.

Напомним, сегодня приложения пяти российских банков пропали из App Store.