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РИА: В Алтайском крае 2 человека погибли и еще 5 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Фото РИА: В Алтайском крае 2 человека погибли и еще 5 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Фото РИА: В Алтайском крае 2 человека погибли и еще 5 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

"Инцидент Рубцовск" ВК

В Рубцовском районе Алтайского края рейсовый автобус "Новосибирск-Семипалатинск" столкнулся с грузовиком.

Сегодня, 2 марта, в Рубцовском районе Алтайского края междугородний рейсовый автобус KingLong «Новосибирск-Семей» столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом, который двигался из Веселоярска. ДТП произошло в районе с. Мамонтово, на 267-м км дороги А-322 "Барнаул — Рубцовск".

Фото РИА: В Алтайском крае 2 человека погибли и еще 5 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом 2

Погибли двое мужчин, которые были пассажирами автобуса. Еще 4 пассажира и водитель автобуса получили травмы различной степени тяжести. Водитель грузовика жив.

Прокуратура Рубцовского района начала проверку по факту трагедии.

 

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