Сергей Жуков объявляет старт женской весны

Фото: бар «Руки вверх!»
С 7 по 11 марта в баре «Руки Вверх!» пройдёт серия самых женских вечеринок этой весны.
Почувствовать себя настоящей королевой получится с первого шага на порог заведения — всем пришедшим дамам подарят диадему. Сфотографироваться в новом образе можно будет на цветочной фотозоне недалеко от входа.
К середине ночи в баре начнётся розыгрыш — самые позитивные девушки поборются за роскошный букет цветов. А всех остальных на баре будет ждать специальное предложение — любимые коктейли от самого Сергея Жукова.
Настроение гостям создадут лучшие резиденты бара «Руки Вверх!». Благодаря им, гости насладятся хитами девяностых и нулевых годов.
А также на вечеринке:
Бар «Руки вверх!» находится на Красном проспекте, 37. Забронировать столик можно на официальном сайте заведения.
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