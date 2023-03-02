Сергей Жуков объявляет старт женской весны

Фото: бар «Руки вверх!»

С 7 по 11 марта в баре «Руки Вверх!» пройдёт серия самых женских вечеринок этой весны.

Почувствовать себя настоящей королевой получится с первого шага на порог заведения — всем пришедшим дамам подарят диадему. Сфотографироваться в новом образе можно будет на цветочной фотозоне недалеко от входа.

К середине ночи в баре начнётся розыгрыш — самые позитивные девушки поборются за роскошный букет цветов. А всех остальных на баре будет ждать специальное предложение — любимые коктейли от самого Сергея Жукова.

Настроение гостям создадут лучшие резиденты бара «Руки Вверх!». Благодаря им, гости насладятся хитами девяностых и нулевых годов.

А также на вечеринке:

конкурсы и подарки от партнеров;

бьюти-стойка красоты;

кавер-выступление с любимыми хитами;

отдельный караоке-зал с качественным звуком.

Бар «Руки вверх!» находится на Красном проспекте, 37. Забронировать столик можно на официальном сайте заведения.