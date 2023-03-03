Эксперты: инициатива ВТБ по запуску «детских депозитов» позволит поддержать семьи и укрепить экономику

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Инициатива ВТБ запустить в России программу софинансируемых государством «детских депозитов», по мнению экспертов, сможет укрепить меры социальной поддержки с фокусом на подрастающее поколение. Долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства также позволят обеспечить приток в экономику «длинных» денег, которые могут будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов, развитие производства и логистики, отмечают эксперты.

В конце февраля президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, выступая на Финансовом форуме РСПП, предложил запустить в России программу софинансируемых государством «детских депозитов».

Суть предложения заключается в том, что при рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. «Подобные практики успешно реализуются за рубежом. Например, в Сингапуре программа „детских депозитов“ действует наряду с выплатами, аналогичными материнскому капиталу. Подобный инструмент позволит семьям в комфортном для себя режиме формировать семейный капитал», — пояснил Андрей Костин.

Срок такого вклада предлагается устанавливать индивидуально, к примеру, до наступления совершеннолетия ребенка, а ставку по депозиту привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя инициативу ВТБ журналистам, поддержал эту идею.

«Поддерживаю идею — она решает несколько задач. Во-первых, это дополнительное стимулирование деторождения. Вторая задача — это формирование финансовой базы кредитных организаций: деньги, предназначенные для будущего детей, будут одновременно работать на улучшение финансовой базы банковского сектора», — отметил эксперт.

Анатолий Аксаков также предложил предусмотреть гарантии, связанные с возвратом суммы депозитов, которая может накопиться от рождения до совершеннолетия. В течение такого большого количества лет сумма вклада может значительно превысить 1,4 млн рублей, возврат которых сегодня гарантируется АСВ. «Люди, которые формируют такой вклад, должны быть уверены, что средства они гарантированно получат. Банки, имея такую гарантию со стороны государства и АСВ, будут устанавливать для этих долгосрочных вкладов — они, конечно, должны быть безотзывными — повышенные проценты. Я сказал „безотзывные“, но эта безотзывность должна быть с исключениями — если какие-то чрезвычайные обстоятельства возникнут, не дай бог, с ребенком или будет веская причина опять же в интересах ребенка, гражданин должен иметь возможность досрочно снять эти деньги без потери дохода», — подчеркнул депутат Госдумы.

Еще одним условием для стимулирования граждан формировать «детские депозиты» Анатолий Аксаков считает заинтересованность предприятий и работодателей в поддержке своих работников, в том числе через перечисление денег на такой вклад. В этой связи необходимо будет предусмотреть льготы для предприятий, например, освободить от уплаты налога с части средств, которые зачисляются на этот счет. «Надо подумать и о льготном налогообложении такого вклада: если родители часть зарплаты направляют на вклад для ребенка, то, соответственно, эта часть зарплаты тоже должна быть освобождена от подоходного налога. Такая система мер, на мой взгляд, позволит простимулировать граждан формировать эти вклады для детей, которые, к примеру, получат их по достижению совершеннолетия или какого-то конкретного возраста», — полагает Анатолий Аксаков.

Генеральный директор Национального Рейтингового Агентства Алина Розенцвет, со своей стороны, отмечает, что структурная трансформация российской экономики, которая началась в 2022 году, требует мощного потока инвестиций. Это ставит перед банками задачу по поддержке отечественного бизнеса, предоставлению ему инструментов для финансирования масштабных инфраструктурных проектов. Как правило, для реализации таких проектов требуются большие сроки, а значит, и «длинные» деньги. Без организации притока таких средств будет проблематично обеспечить решение этой задачи с сохранением устойчивости банковской системы.

При этом, одновременно необходимо укреплять меры социальной поддержки с фокусом на подрастающее поколение. Причём, особое внимание стоит уделить поддержке семей с детьми, повысить доступность профессионального образования для молодежи. Это позволит в будущем повысить производительность труда молодых специалистов и, как следствие, конкурентоспособность национальной экономики.

«Эффективно решать обе задачи позволит разработка комбинированных инструментов, и в этом смысле „детский депозит“, на мой взгляд, может быть как раз таким инструментом, — комментирует Алина Розенцвет. — Такой продукт может представлять собой пополняемый рублевый вклад, срок которого заканчивается в момент совершеннолетия ребенка, а доходность привязана к ключевой ставке. Это позволит, с одной стороны, сформировать финансовую подушку для ребенка, обеспечить его средствами на оплату образования, медицинской помощи; с другой стороны — обеспечит приток в экономику „длинных“ денег с прогнозируемой стоимостью, которые будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов, развитие производства и логистики».

По мнению экспертов, сейчас долгосрочного сберегательного инструмента, позволяющего формировать финансовый капитал для ребенка к его совершеннолетию, на рынке нет. Реализация инициативы не только позволить решить эту задачу, но и эффективно скажется на российской экономике, в которую начнут поступать «длинные» деньги с понятной прогнозируемой стоимостью.