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«Накокосе»: топ-5 полезных десертов для подарка на 8 марта

Фото «Накокосе»: топ-5 полезных десертов для подарка на 8 марта
Фото «Накокосе»: топ-5 полезных десертов для подарка на 8 марта

Фото: «Накокосе»

8 марта уже близко, а значит пришло время выбирать подарки для любимых женщин. Если очередные закупки тюльпанами и рафаэлками не входят в ваши планы, то удивить близких помогут уникальные десерты без сахара и консервантов из мастерской «Накокосе».

В мастерской экодесертов «Накокосе» можно найти конфеты, торты, пирожные, печенье, какао, батончики и другие десерты. Всё это производится без использования сахара, муки, химии, продуктов животного происхождения и термообработки. Сиб.фм выбрал пять полезных сладостей, которые точно порадуют ваших дам.

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  • Фото «Накокосе»: топ-5 полезных десертов для подарка на 8 марта 3
  • Фото «Накокосе»: топ-5 полезных десертов для подарка на 8 марта 4
  • Фото «Накокосе»: топ-5 полезных десертов для подарка на 8 марта 5

В апреле 2013 года жизнь основательницы мастерской экодесертов «Накокосе» Алёны Щербак изменилась на «до» и «после». Она посетила кулинарный мастер-класс по приготовлению вкусных и полезных блюд, который и вдохновил её открыть кондитерскую с натуральными сладостями. Теперь мастерская «Накокосе» — это не просто хобби, а целый бизнес.

В самом начале пути Алёна постоянно постоянно экспериментировала с ингредиентами и создавала новые вкусы, чтобы как можно больше людей могли радовать себя сладостями и при этом не потерять здоровье, молодость и красоту. Сейчас над созданием полезных десертов трудится команда профессионалов, а сама Алёна продолжает генерировать новые рецепты и проводит мастер-классы для начинающих кулинаров.

Минибатончик «НеСникерс»

Жаренный солёный арахис с начинкой из финиковой, арахисовой и кокосовой паст покрыт тёмным колумбийским шоколадом. В состав также входят какао масло, сироп топинамбура и кокосовая мука. «Несникерс» — полезный аналог популярного батончика, не уступающий ему по вкусу и питательности. Все минибатончики в «Накокосе» стоят по 100 рублей.

Минибатончик «Пикник»

Гранола, грецкий орех, миндаль, изюм и фундук в элитном тёмном шоколаде — лучший перекус для активной жизни. Ореховая начинка помогает быстро утолить голод и заряжает энергией на весь день.

Торт «Летний бриз»

Лимонный торт с начинкой из голубики на хрустящем красте из жареного фундука и миндаля оставляет тончайшее послевкусие, которое невозможно забыть. Миндаль, фундук, кокосовая паста, семена чиа и куркума создают великолепный вкус свежести и переносят из заснеженного Новосибирска прямиком в тёплые страны. Один килограмм торта стоит 2400 рублей, а 100 грамм — 260 рублей. Окончательная цена определяется по фактическому весу.

Пирожное «Шоколадное безумство»

Нежный шоколадный мусс из натуральных продуктов в сочетании с изысканной спелой вишней несомненно погрузит вас в гастрономическое наслаждение. А изюминка в виде кокосовой пасты и фиников точно покорит сердце вашей дамы. Цена «Шоколадного безумства» составляет 255 рублей.

Пирожное «Мятное безумство»

Мягкий корж из отборного изюма и грецкого ореха, мягкий крем на основе кокосового молока и свежей мяты делает этот десерт особенно утончённым. Особый шарм пирожному придаёт клубничка внутри, которая в сочетании с мятным кремом создаёт взрывной вкус. Попробовать пирожное с модной нью-йоркской вечеринки можно всего лишь за 275 рублей.

Помимо этих позиций, на сайте кондитерской представлены и подарочные наборы конфет в стильной упаковке. Их и другие сладости можно купить со скидкой 20% по промокоду «СИБФМ». Акция продлится до 6 марта включительно.

Весь ассортимент и подробная информация об экодесертах представлены на официальном сайте мастерской «Накокосе».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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#ащ_обомне
#ащ_карьеракондитера
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